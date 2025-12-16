Tenaris distinguió a estudiantes de Zárate y Campana ganadores del steelChallenge-20

martes 16 de diciembre de 2025
    Dieciséis alumnos de escuelas técnicas de Zárate fueron reconocidos por Tenaris tras obtener los primeros puestos en una competencia internacional.

    16 de diciembre de 2025 - 20:05
    Enlace Crítico

    Tenaris reconoció a 16 estudiantes de escuelas técnicas de Zárate y Campana que se destacaron a nivel internacional al ganar los primeros lugares del steelChallenge-20, una competencia global que evalúa la precisión y eficiencia en la producción de acero mediante simuladores industriales de última generación.

    SteelChallenge-20: una competencia internacional de alto nivel

    El steelChallenge-20 es una iniciativa de la SteelUniversity, la Worldsteel Association y el Grupo Techint que convoca a estudiantes y profesionales de todo el mundo. En esta edición participaron 190 estudiantes, divididos en las categorías Industria, Universidad y Secundaria, con el objetivo de producir acero al menor costo posible y de manera sustentable mediante un simulador de horno de arco eléctrico (EAF).

    Educación técnica y el rol de los Programas Roberto Rocca

    Los tres primeros puestos fueron obtenidos por equipos pertenecientes a escuelas que forman parte de los Programas Educativos Roberto Rocca. Durante el acto realizado en el Centro de Innovación y Desarrollo del Centro Industrial de Tenaris en Campana, Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur, destacó la inversión en educación como una herramienta clave para formar profesionales valiosos para la industria.

    Quiénes ganaron y cómo fue el reconocimiento

    El primer y segundo puesto correspondieron a estudiantes de la ET Nº4 de Zárate, mientras que el tercer lugar fue para alumnos de la Escuela Técnica Roberto Rocca. También participó la ET Nº1 de Campana. El reconocimiento contó con la presencia de directivos globales del Grupo Techint y representantes de Worldsteel, además de testimonios de los propios estudiantes, quienes resaltaron el esfuerzo, el estudio y el trabajo en equipo como claves del logro obtenido.

