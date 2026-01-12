lunes 12 de enero de 2026
    • Tasas de pesaje en San Pedro: quiénes deberán pagarla y cómo se aplicará en 2026

    El Concejo Deliberante de San Pedro aprobó el regreso de la tasa de pesaje para vehículos de carga. Tendrá un costo cercano a $20 mil.

    12 de enero de 2026 - 16:26
    El Gobierno, con aprobación del Concejo Deliberante, repuso para el ejercicio 2026 la denominada tasa por servicios de pesaje de vehículos de carga, que había retirado para crear la de conservación de las vías de acceso, que se mantiene.

    El Gobierno, con aprobación del Concejo Deliberante, repuso para el ejercicio 2026 la denominada tasa por servicios de pesaje de vehículos de carga, que había retirado para crear la de "conservación de las vías de acceso", que se mantiene.

    La Opinion Semanario

    El Gobierno municipal de San Pedro restableció para el ejercicio 2026 la tasa por servicios de pesaje de vehículos de carga, una herramienta que había sido eliminada el año pasado y que vuelve a coexistir con la tasa de conservación de las vías de acceso, manteniendo un esquema diferenciado según el tipo de rodado que circule por la ciudad.

    El puerto local se prepara para una nueva operación de exportación tras el arribo del buque TAC IMOLA, una embarcación de gran porte que cargará 33.000 toneladas de trigo con destino a Brasil, informaron hoy autoridades portuarias.

    El puerto de San Pedro exportará 33.000 toneladas de trigo a Brasil con el arribo del buque TAC IMOLA
    Los costos se actualizaron tras la aprobación de la ordenanza impositiva. También aumentaron los tributos provinciales y nacionales. Hay exenciones para quienes tengan las tasas al día.

    Licencia de conducir 2026: En San Pedro renovar auto y moto por cinco años ya supera los $ 40 mil

    Tasa de pesaje 2026: a quiénes alcanza y cuánto cuesta

    La tasa deberá ser abonada por todos los vehículos de carga que circulen por San Pedro y tendrá como objetivo verificar el cumplimiento del peso máximo permitido. El valor fue fijado en 10 módulos, equivalentes a 10 litros de gasoil premium de YPF, lo que actualmente representa alrededor de 20 mil pesos por unidad controlada.

    En paralelo, los vehículos de pasajeros continuarán tributando la tasa de conservación de las vías de acceso, que se mantiene vigente, configurando así dos gravámenes distintos vinculados al tránsito de rodados de gran porte y uso intensivo de la infraestructura vial.

    Multas por exceso de peso y sanciones por reincidencia

    La normativa establece sanciones severas para quienes circulen con peso superior al permitido. La multa prevista es equivalente a mil litros de gasoil premium, lo que hoy ronda los 2 millones de pesos. En caso de reincidencia, el monto se duplicará, elevando significativamente el costo de la infracción.

    Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema apunta a desalentar el sobrepeso, una de las principales causas del deterioro acelerado de calles y accesos, especialmente en zonas de alto tránsito pesado.

    Cómo se aplicará el control y qué falta para su implementación

    El servicio de pesaje será prestado en balanzas municipales, aunque por el momento no está definido el lugar ni el modo en que se realizará el control. El Municipio fue facultado a reglamentar zonas de circulación, excepciones y exenciones, y también a prorrogar la exigibilidad de la tasa hasta contar con la infraestructura necesaria.

    Actualmente, el Gobierno local no dispone de un espacio ni de una balanza propia para realizar el pesaje. El último antecedente fue el uso del predio de la ex Coplac, con equipamiento alquilado a privados, en un esquema que estuvo especialmente orientado al control de camiones areneros que salen cargados desde San Pedro.

