OpenAI lanzó GPT-5.5 y busca recuperar terreno frente a Google y Anthropic en la carrera por la inteligencia artificial

La carrera de la Inteligencia Artificial LAOPINION

OpenAI lanzó este jueves GPT-5.5, su nuevo modelo de inteligencia artificial, en un momento estratégicamente sensible: la compañía fundada por Sam Altman busca recuperar la iniciativa en una carrera tecnológica donde Google y Anthropic vienen ganando terreno con Gemini y Claude respectivamente. El anuncio lo hizo el propio Altman en su cuenta de X, con un tono personal y directo.

Qué tiene de nuevo GPT-5.5 Según Altman, el nuevo modelo mantiene la velocidad por token de su predecesor GPT-5.4 pero resuelve uno de los problemas más concretos que enfrentan los usuarios intensivos: el consumo de tokens por tarea se redujo de manera significativa. En términos simples, GPT-5.5 hace más con menos, lo que en la práctica se traduce en respuestas más eficientes y costos más bajos para quienes lo usan a escala.

"Se entiende qué hacer", resumió Altman en su publicación, una frase que apunta a uno de los atributos más valorados en modelos de uso profesional: la capacidad de interpretar correctamente la intención del usuario sin necesidad de instrucciones exhaustivas. El modelo ya está disponible en ChatGPT y en Codex, la herramienta de programación de OpenAI. Para los desarrolladores que acceden vía API, el lanzamiento está en proceso: la compañía indicó que trabaja con sus clientes empresariales en aspectos de seguridad antes de habilitarlo de manera general. El precio anunciado es de 5 dólares por millón de tokens de entrada y 30 dólares por millón de tokens de salida, con una ventana de contexto de un millón de tokens.

El contexto: una carrera que se aceleró El lanzamiento de GPT-5.5 llega en un momento en que OpenAI ya no puede dar por sentado su liderazgo. En los últimos meses, Google consolidó Gemini como una alternativa robusta y profundamente integrada a su ecosistema de productos, con una adopción que creció de manera sostenida entre usuarios corporativos y desarrolladores. Por su parte, Anthropic —la empresa fundada por ex investigadores de OpenAI— posicionó a Claude como una opción especialmente valorada en contextos que requieren razonamiento complejo, precisión y seguridad en el manejo de información sensible.

Ambas plataformas ganaron usuarios y reconocimiento en un período en que OpenAI atravesó turbulencias internas y enfrentó cuestionamientos sobre la dirección estratégica de la compañía. GPT-5.5 es en ese sentido una señal clara: OpenAI no tiene intención de ceder el centro del tablero y apuesta a la mejora incremental y la eficiencia como argumento competitivo frente a sus rivales. Una industria que no frena Lo que el lanzamiento de GPT-5.5 confirma es que el ritmo de evolución de los modelos de inteligencia artificial no muestra señales de desaceleración. En menos de dos años, la industria pasó de un único actor dominante a un escenario con al menos tres competidores de primer nivel que se presionan mutuamente para lanzar mejoras en plazos cada vez más cortos. Para los usuarios, esa competencia se traduce en modelos más capaces, más rápidos y más accesibles. Para las empresas del sector, en una presión constante por innovar o quedar fuera de la conversación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sama/status/2047379036419014928?s=20&partner=&hide_thread=false API pricing will be $5 per 1 million input tokens and $30 per 1 million output tokens, with a 1 million context window.



(Remember, you will need less tokens per task than 5.4!) — Sam Altman (@sama) April 23, 2026

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