viernes 05 de diciembre de 2025
    • La Policía Rural de Arrecifes allanó un campo donde secuestraron escopetas y gran cantidad de municiones

    En un campo de Arrecifes secuestraron armas largas y municiones y derivaron en la aprehensión de un sujeto no habilitado para tener ese arsenal.

    5 de diciembre de 2025 - 09:42
    En el operativo de Arrecifes: las armas de fuego eran cinco escopetas y las municiones más de un centenar.

    En el operativo de Arrecifes: las armas de fuego eran cinco escopetas y las municiones más de un centenar.

    LA OPINION

    En el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de un productor rural del partido de Arrecifes, el Juzgado de Garantías autorizó dos allanamientos simultáneos en un establecimiento agrícola donde se sospechaba la presencia de armamento no declarado.

    Los procedimientos fueron ejecutados por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Arrecifes, dependiente de la Coordinadora de Seguridad Rural con asiento en Pergamino.

    La denuncia que activó la investigación

    En Arrecifes el sujeto que tenía las armas de fuego y las municiones enfrenta un proceso penal.

    En Arrecifes el sujeto que tenía las armas de fuego y las municiones enfrenta un proceso penal.

    La pesquisa comenzó días atrás, luego de que el productor señalara ante las autoridades situaciones irregulares vinculadas al manejo de armas dentro del predio. Con esos elementos iniciales, la fiscalía impulsó la solicitud de órdenes judiciales para inspeccionar dos viviendas internas del establecimiento.

    Tras la intervención del Juzgado de Garantías, los efectivos del CPR llevaron adelante las medidas, con despliegue de logística y personal especializado en zonas rurales.

    Armas de fuego y gran cantidad de municiones

    Durante los allanamientos, los agentes hallaron varias armas de fuego en condiciones operativas, entre ellas una escopeta recortada, considerada de portación especialmente riesgosa, además de un importante volumen de municiones de distintos calibres. Todo el material fue secuestrado en el lugar bajo acta judicial.

    Al corroborar que el hombre que tenía el armamento bajo su poder carecía de toda documentación y habilitación legal, los policías dispusieron su aprehensión en el marco de la causa por tenencia ilegal de armas de fuego.

    El avance de la causa

    El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras la investigación continúa con el peritaje del armamento incautado y la evaluación de su posible vínculo con otros hechos bajo análisis. Los elementos secuestrados ya fueron puestos a disposición de la fiscalía para su estudio técnico y balístico.

