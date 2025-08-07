Soledad Aita sumó otro podio rumbo a su debut en maratón

La atleta Soledad Aita volvió a dar muestra de su positivo presente deportivo en el 21º Medio Maratón Delfo Cabrera , disputado el domingo en la ciudad santafesina de Armstrong , con la participación de cerca de 900 corredores .

La pergaminense, integrante del Control G Running , bajo la conducción de Mariano García , se ubicó en el segundo puesto de la general femenina con un tiempo de 1h. 27m. 05s , y además se quedó con el primer lugar en la categoría de 40 a 44 años, redondeando una labor impecable.

La actuación en Armstrong de “Sole” Aita tiene un valor aún mayor, ya que llegó en medio de un período de carga dentro de su preparación rumbo a un desafío mayor: el debut en maratón (42K), el 21 de septiembre en Buenos Aires.

Este segundo puesto en Armstrong se suma al triunfo en la general de los 10K de San Pedro , competencia perteneciente al circuito Pardo Run, hace pocas semanas donde también demostró su buen presente. Con sus primeros 42,195 kilómetros a la vista atraviesa una etapa clave en su puesta a punto, que la tiene como una de las representantes más destacadas del atletismo de fondo pergaminense.

Podio categoría La pergaminense Soledad Aita en el primer lugar del podio durante la premiación de su categoría. @soledadaita7

Una fiesta del running con historia olímpica

La carrera lleva el nombre de Delfo Cabrera, en homenaje al atleta nacido en Armstrong, medallista de oro en el maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Como cada año, el evento convocó a cientos de corredores en tres distancias: 21K, 10K y 6K, con entrega de medallas, premiación en efectivo para las generales y un ambiente festivo que une historia, deporte y comunidad.

En los 21K femeninos, el podio fue encabezado por la atleta local Julieta Isla (1h. 23m. 57s), seguida por Aita (1h. 27m. 05s) y Florencia Godoy (1h. 29m. 27s). En los varones, el rosarino Maximiliano Farías se llevó la victoria con un crono de 1h. 10m. 28s.