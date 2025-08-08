viernes 08 de agosto de 2025
    • Por una Sonrisa Pergamino y una misión: que ningún niño se quede sin festejar

    Con juegos y una merienda compartida, Por una Sonrisa Pergamino impulsa una campaña para celebrar el Día del Niño junto a chicos en situación de vulnerabilidad.

    La Opinión OnLine | Carolina Yacobone
    Por Carolina Yacobone
    8 de agosto de 2025 - 15:08
    Desde hace muchos años, Por una Sonrisa viene llevando adelante campañas en el marco del Día del Niño.

    FACEBOOK POR UNA SONRISA PERGAMINO

    “Queremos regalarles tiempo”, dicen desde la Asociación Civil Por una Sonrisa Pergamino, y detrás de esa frase hay mucho más que una consigna: hay una convicción profunda de que el afecto, la compañía y el juego son regalos valiosos para cualquier niño, especialmente para aquellos que crecen en contextos difíciles.

    Como cada año, la organización se prepara para celebrar el Día del Niño en merenderos y comedores de nuestra ciudad. La propuesta no incluye juguetes ni grandes obsequios materiales, sino algo aún más poderoso: una tarde de juegos, música, actividades lúdicas y, sobre todo, atención y alegría compartida con cada niño.

    Una campaña que potencia la solidaridad

    En sus redes sociales, Por una Sonrisa Pergamino lanzó una campaña abierta para sumar manos y corazones solidarios. Piden donaciones de galletitas, jugos, leche, golosinas y todo aquello que pueda formar parte de una merienda rica y feliz. Pero también, invitan a colaborar con algo igual de importante: tiempo.

    “Aprendimos que los chicos necesitan de nuestro tiempo. Muchas veces creemos que lo material es lo único que necesitan para ser felices, pero no es así. Lo que más valoran es poder vivir momentos lindos, sentir que un adulto los escucha, que los mira, que juega con ellos”, expresó Natalia Bonfanti, integrante de la Asociación, en diálogo con LA OPINIÓN.

    Este año, no se pedirán juguetes debido a las dificultades logísticas para distribuirlos de forma justa. En cambio, el foco está puesto en llegar a la mayor cantidad de espacios posibles, llevando presencia, contención y alegría.

    Una jornada para los chicos

    En cada rincón donde se celebre el Día del Niño, debería hacerse visible lo que realmente se está conmemorando: los derechos de la infancia. Derecho a jugar, a ser cuidados, a recibir afecto, a ser parte. Acciones como las de Por una Sonrisa Pergamino son fundamentales no solo por lo que brindan en lo inmediato, sino porque ponen en el centro a los chicos que muchas veces quedan al margen, y les devuelven, aunque sea por un rato, la posibilidad de sentirse especiales, contenidos y protagonistas.

    Cómo colaborar con Por una Sonrisa

    La demanda este año es enorme. “Nos colapsa”, confesó Bonfanti. “Son muchos los merenderos y comedores que nos piden acompañarlos. Por eso necesitamos sumar donaciones y voluntarios para llegar a más lugares”.

    Quienes quieran colaborar con alimentos para la merienda o donar tiempo como voluntarios pueden contactarse a través de las redes sociales de la Asociación, en Instagram o Facebook como “X una Sonrisa Pergamino”.

    En tiempos difíciles, gestos como estos recuerdan que la solidaridad también es un derecho que todos podemos ejercer.

