El duro reproche de Cristina Kirchner a Milei tras su cadena nacional

Cristina Kirchner critico a Miley a través de un posteo en X

Un tuit cargado de señal política : Cristina Kirchner arrojó fuerte fuego político en redes sociales en la noche posterior a la cadena nacional de Javier Milei . Su mensaje comenzó así:

“Che Milei… acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.”

Con esa frase, la expresidenta dejó claro que considera la gestión del actual presidente como una locura peligrosa para el país.

Cristina cuestionó el discurso de Milei sobre los salarios por cadena nacional:

“Hay que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. ¿En serio…?”

Según ella, el presidente falseó la situación económica real de millones de argentinos.

Críticas a la emisión monetaria descontrolada

Criticó su ficción de que “en tu gobierno no hay emisión monetaria”:

“Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias… ¿Con qué pagaste? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero.”

Remarcó que la emisión solo beneficia a los “mismos de siempre”: quienes están ligados al ministro de Economía.

“Mis cadenas eran para sumar, no para quitar derechos”

Por último, Cristina defendió sus propias cadenas nacionales:

“Mis cadenas nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas.”

Con esta comparación, buscó reforzar la diferencia entre su estilo político y el de Milei.