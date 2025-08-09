Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero Foto Ilustrativa

Una operación que terminó en denuncia: En Baradero, un hombre de 48 años quedó envuelto en una presunta estafa luego de comprar materiales de construcción a través de redes sociales. Las estafas virtuales mediante transferencias y compras online se han convertido en un delito cada vez más frecuente en la región.

Según consta en la denuncia policial, el contacto para la operación se realizó por medio de una cuenta vinculada al corralón “TOM”, con el que acordó el envío de los materiales y el pago por transferencia bancaria.

El pago que nunca llegó El denunciante relató que recibió los materiales en su domicilio y que, de inmediato, transfirió el monto acordado a una cuenta bancaria proporcionada por el vendedor. Sin embargo, poco después, empleados del comercio le informaron que el dinero nunca ingresó en la cuenta oficial del dueño, generando sospechas sobre la legitimidad del contacto con el que había negociado.

Investigación judicial en marcha El hecho fue caratulado como “averiguación de ilícito” y está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 08, que busca establecer cómo se concretó la maniobra y quiénes serían los responsables. La investigación incluirá el rastreo de la cuenta bancaria utilizada y el origen de la comunicación por redes sociales.

Recomendaciones para evitar estafas virtuales Desde las autoridades locales recordaron la importancia de verificar siempre la identidad del vendedor y los datos bancarios antes de realizar pagos. Entre las sugerencias clave: Confirmar de manera presencial o telefónica que la cuenta bancaria pertenece al comercio.

Evitar realizar transferencias a cuentas personales si el pago es para una empresa.

Guardar capturas de pantalla de la conversación y del comprobante de pago. Un delito en crecimiento Las estafas virtuales mediante transferencias y compras online se han convertido en un delito cada vez más frecuente en la región. La modalidad suele aprovechar la confianza de los compradores y la rapidez de las operaciones digitales, por lo que la prevención y la verificación previa son herramientas esenciales para evitar perjuicios económicos.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Baradero

Estafa