sábado 09 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    Un hombre de 48 años denunció que, tras adquirir materiales para construcción por redes sociales, el pago no llegó a la cuenta del corralón “TOM”. La justicia investiga el caso como “averiguación de ilícito”.

    9 de agosto de 2025 - 14:10
    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Foto Ilustrativa

    Una operación que terminó en denuncia: En Baradero, un hombre de 48 años quedó envuelto en una presunta estafa luego de comprar materiales de construcción a través de redes sociales. Las estafas virtuales mediante transferencias y compras online se han convertido en un delito cada vez más frecuente en la región.

    Lee además
    Ecobotellas: el innovador proyecto de los alumnos de sexto año de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación

    "Ecobotellas": el proyecto de alumnos de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación
    investigación sobre posible Grooming. 

    Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    Según consta en la denuncia policial, el contacto para la operación se realizó por medio de una cuenta vinculada al corralón “TOM”, con el que acordó el envío de los materiales y el pago por transferencia bancaria.

    El pago que nunca llegó

    El denunciante relató que recibió los materiales en su domicilio y que, de inmediato, transfirió el monto acordado a una cuenta bancaria proporcionada por el vendedor. Sin embargo, poco después, empleados del comercio le informaron que el dinero nunca ingresó en la cuenta oficial del dueño, generando sospechas sobre la legitimidad del contacto con el que había negociado.

    Investigación judicial en marcha

    El hecho fue caratulado como “averiguación de ilícito” y está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 08, que busca establecer cómo se concretó la maniobra y quiénes serían los responsables. La investigación incluirá el rastreo de la cuenta bancaria utilizada y el origen de la comunicación por redes sociales.

    Recomendaciones para evitar estafas virtuales

    Desde las autoridades locales recordaron la importancia de verificar siempre la identidad del vendedor y los datos bancarios antes de realizar pagos. Entre las sugerencias clave:

    • Confirmar de manera presencial o telefónica que la cuenta bancaria pertenece al comercio.

    • Evitar realizar transferencias a cuentas personales si el pago es para una empresa.

    • Guardar capturas de pantalla de la conversación y del comprobante de pago.

    Un delito en crecimiento

    Las estafas virtuales mediante transferencias y compras online se han convertido en un delito cada vez más frecuente en la región. La modalidad suele aprovechar la confianza de los compradores y la rapidez de las operaciones digitales, por lo que la prevención y la verificación previa son herramientas esenciales para evitar perjuicios económicos.

    Temas
    Seguí leyendo

    "Ecobotellas": el proyecto de alumnos de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación

    Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas

    Baradero sin internet en escuelas: denuncian abandono y falta de gestión del intendente Esteban Sanzio

    Nuevo incendio en la zona de islas de Baradero: monitorean posibles focos activos

    Vuelco en Baradero: un auto chocó una columna pero el conductor salió ileso

    Baradero: Nuevo curso gratuito de desarrollo de videojuegos en el Centro Universitario

    Reunión clave en Baradero: el "Grupo Motos Robadas" fue recibido por el Intendente y la Jefa de Policía

    Baradero subastará 30 motos secuestradas: precios base desde $250.000 y una Honda Titan como la más costosa

    Baradero: no habrá análisis en el laboratorio del Hospital Lino Piñeiro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    María Paula Bustos, María Eugenia Ball Lima, Angel Torrano, Luciano Busso y Sara Randazzo entre otros. Candidatos Pergaminenses en las listas de Legisladores Provinciales
    Elecciones del 7 de Septiembre

    Pergamino en las listas de diputados provinciales

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Referentes del Partido Libertario junto a mariano Crespi y Sara Randazzo en el Club Social 

    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"
    Cristina Kirchner critico a Miley a través de un posteo en X

    El duro reproche de Cristina Kirchner a Milei tras su cadena nacional

    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    Entre los rubros que más subieron se destacaron frutas y verduras (15,5%), panificados (algo más del 7%) y carne aviar (6,2%).

    Inflación de julio en Pergamino: la suba de precios duplicó la de junio, pero se mantiene contenida