viernes 08 de agosto de 2025
    • La Opinión Gourmet

    Tortos café, el paraíso de lo dulce (y lo salado)

    En sus dos locales de Pergamino, esta cafetería conquista paladares con una carta irresistible: budines, alfajores, café de especialidad y sandwichipa.

    8 de agosto de 2025 - 15:42
    La sofisticada tarta Patagonia, una combinación de ganache de chocolate blanco y frutos rojos que es puro deleite.

    La sofisticada tarta Patagonia, una combinación de ganache de chocolate blanco y frutos rojos que es puro deleite.

    LA OPINION

    Si estás buscando un lugar donde cada bocado sorprende, Tortos café es una parada obligada. Esta cafetería y pastelería artesanal —con locales en Florida 675 y en Juan B. Justo 1738 (Tortos XS)— se convirtió en una de las favoritas de Pergamino por su propuesta variada, creativa y deliciosa.

    Se trata de una tendencia que está transformando la cultura del café en Argentina, con un enfoque en la calidad, el origen y la experiencia del consumidor.   

    El boom del café de especialidad genera nuevos polos gastronómicos en Argentina
    Paula Pareto abrirá un nuevo local apto para celíacos.

    Paula Pareto abrirá un nuevo local gastronómico: así será "Pareto Gluten Free"

    La estrella absoluta es la Oreo bomba, la torta más pedida por quienes visitan la casona de calle Florida. Le siguen clásicos como el rogel y la sofisticada tarta Patagonia, una combinación de ganache de chocolate blanco y frutos rojos que es puro deleite.

    Tarta Tortos

    Para los amantes del desayuno o la merienda dulce, las tostadas tipo francesas con crema y frutos rojos son un must. Pero Tortos también piensa en los que prefieren lo salado: el sandwichipa —un original sándwich de jamón y queso en pan de chipa— ya es un clásico para el team salado.

    Alfajores de especialidad

    La carta de dulces no se queda atrás: hay alfajores de pistacho, chocolate negro con maní y otros más suaves como el relleno de mermelada de frutos rojos, bañado en chocolate blanco. Todo hecho artesanalmente, con ingredientes de calidad y mucho amor por la cocina.

    Y como toda buena cafetería, el café tiene un lugar especial: café de especialidad, tés variados, café frío sabor vainilla, batido Oreo y exprimido natural completan la propuesta.

    Si todavía no conocés Tortos, es momento de tentarte. Para desayunar, merendar o simplemente disfrutar de algo rico, este lugar te espera con una experiencia artesanal, creativa y deliciosa.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "@tortoscafe NO PARA DE SORPRENDER Pastelería artesanal, budines, cookies, alfajores, café de especialidad y todo lo que necesitás para darte un gusto de verdad. Con dos direcciones en Pergamino: Florida 675 y Juan B. Justo 1738. Para llevar o disfrutar ahí mismo. Abren de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs. Y domingos de 16 a 20 hs. La Opinión Gourmet: @carolinayacobone @luchobissone @marcosbidondo #TortosCafé #PasteleríaArtesanal #SinTACC #EmprendimientoLocal #PostresCaseros #Pergamino #CaféYPasteles #tortas"

