Tortos café, el paraíso de lo dulce (y lo salado)

La sofisticada tarta Patagonia, una combinación de ganache de chocolate blanco y frutos rojos que es puro deleite.

Si estás buscando un lugar donde cada bocado sorprende, Tortos café es una parada obligada. Esta cafetería y pastelería artesanal —con locales en Florida 675 y en Juan B. Justo 1738 (Tortos XS)— se convirtió en una de las favoritas de Pergamino por su propuesta variada, creativa y deliciosa.

La estrella absoluta es la Oreo bomba, la torta más pedida por quienes visitan la casona de calle Florida. Le siguen clásicos como el rogel y la sofisticada tarta Patagonia, una combinación de ganache de chocolate blanco y frutos rojos que es puro deleite.

Para los amantes del desayuno o la merienda dulce, las tostadas tipo francesas con crema y frutos rojos son un must. Pero Tortos también piensa en los que prefieren lo salado: el sandwichipa —un original sándwich de jamón y queso en pan de chipa— ya es un clásico para el team salado.

La carta de dulces no se queda atrás: hay alfajores de pistacho, chocolate negro con maní y otros más suaves como el relleno de mermelada de frutos rojos, bañado en chocolate blanco. Todo hecho artesanalmente, con ingredientes de calidad y mucho amor por la cocina.

Y como toda buena cafetería, el café tiene un lugar especial: café de especialidad, tés variados, café frío sabor vainilla, batido Oreo y exprimido natural completan la propuesta.

Si todavía no conocés Tortos, es momento de tentarte. Para desayunar, merendar o simplemente disfrutar de algo rico, este lugar te espera con una experiencia artesanal, creativa y deliciosa.