sábado 09 de agosto de 2025
    • La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    En un contexto de disrupciones tecnológicas, especialistas del INTA y de la Universidad de Buenos Aires debatieron sobre “Agro del futuro: cómo será producir en un entorno más complejo”. El concepto de agronomía cuantitativa se suma al de agricultura de precisión: medir carbono, nutrientes, biodiversidad, clima, agua, entre otros indicadores, para producir en un entorno complejo.

    9 de agosto de 2025 - 14:05
    image

    La relevancia del clima futuro, la necesidad de adaptarse a la alta variabilidad en la disponibilidad de agua y los extremos de temperatura promueven uno de los entornos más desafiantes que enfrentará el productor para incrementar y sostener la producción de alimentos.

    Por la amenaza de HLB y existe un alerta. SENASA no aplica medidas preventivas

    Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas
    por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    En el marco del Congreso Aapresid, el panel “Agro del futuro: cómo será producir en un entorno más complejo”, tuvo el objetivo de aportar valor a los desarrolladores y usuarios de AgTech a través de una discusión de cómo pueden evolucionar en un horizonte de 10 años dos aspectos fundamentales: el modelo de negocio agropecuario y el clima. Esto contribuye a comprender quién, cómo y para quién van a producir las empresas agropecuarias y cómo desarrollar tecnologías adaptadas.

    De acuerdo con Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, “nuevas innovaciones y tecnologías impulsan una nueva etapa para la agronomía en el lote, donde se deberá cuantificar la disponibilidad de los principales elementos químicos, físicos y biológicos en el suelo, acompañados de una previsión más precisa de las variables climáticas y ambientales que condicionarán los cultivos”.

    El especialista del INTA analizó el futuro del agro desde la mirada de la dinámica y evolución de los recursos naturales y la producción, que viene motivada desde instancias internacionales, empresas privadas e instituciones que posicionan acciones y buenas prácticas de grandes temas interconectados: salud del suelo y sostenibilidad, biodiversidad y clima, agricultura climáticamente inteligente, conservación de suelo y agua, almacenamiento de carbono y fertilidad, prácticas regenerativas y soluciones basadas en la naturaleza.

    "Esto nos lleva a plantear el concepto de agronomía cuantitativa, es decir, una agronomía que mide a escalas del lote carbono, nutrientes, emisiones, stock de agua disponible, indicadores de biodiversidad, entre otras", afirmó Mercuri. Y agregó: "Una agronomía que diseña sistemas integrados con biotecnología de avanzada".

    Cambios profundos

    Por su parte, Roberto Bisang, economista reconocido de la Universidad de Buenos Aires, comentó que los cambios que están en curso “son dramáticamente profundos e implican pensar un nuevo sendero de cómo producir, qué producir, para qué producir y con qué cuidado producir”.

    En ese sentido, subrayó: “Hay que pensar más en el futuro con el modelo que viene que en la proyección del pasado”.

    Frente a la pregunta acerca de cuál será el modelo de producción, destacó que la diversidad lleva a que no haya respuestas únicas, por lo que hay que tener una hoja de ruta, trabajar, contar con datos y construcción en conjunto.

    El futuro del clima futuro

    De acuerdo con Mercuri, el impacto del clima futuro está marcado por una alta variabilidad, la modificación del ciclo hidrológico, los eventos extremos en temperatura (olas de calor y polar) y lluvias que están marcando los techos productivos y la disponibilidad de agua.

    "El clima siempre modeló la acción agrícola y la producción de alimentos, pero hoy los procesos biofísicos han tomado otra dinámica", aseguró.

    Además, afirmó que la mejor adaptación es la gestión del agua y el análisis del clima en múltiples escalas. En ese sentido, hizo hincapié en el riesgo, debido a que la alta variabilidad climática interanual implica tener flexibilidad en la toma de decisiones y estadísticas basadas en valores medios versus índices de extremos.

    De acuerdo con Mercuri, “la inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de pronósticos que promoverá una agronomía que empleará más la predicción que solo el análisis histórico de las variables, o las decisiones basadas en la intuición”.

    Por ello reconoció la necesidad de aprender a pensar en términos de probabilidad y reducir las fuentes de incertidumbre, lo que permitirá pasar de una agronomía reactiva a una agronomía con decisiones proactivas, que se anticipa y toma la iniciativa.

    Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas

    Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

    En la Argentina, "la agricultura podría alcanzar el nivel de emisión de carbono cero"

    Con código abierto, comenzó el Congreso Aapresid en Buenos Aires

    Veterinarios: aliados clave para la salud animal, humana y ambiental

    FAUBA: Invasión biológica letal: Cae al 17.5% la supervivencia de una especie nativa

    Arrendamientos agrícolas: en Córdoba revela un aumento pese a la caída de rentabilidad

    INTA: Investigan al yeso como solución innovadora que mejoraa rendimientos en suelos salinos

    Menos retenciones, más agro: el campo proyecta u$s 28.800 millones extra en 10 años

    La actividad económica cerró con saldo favorable en el primer semestre

    Referentes del Partido Libertario junto a mariano Crespi y Sara Randazzo en el Club Social 

    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"
    Cristina Kirchner critico a Miley a través de un posteo en X

    El duro reproche de Cristina Kirchner a Milei tras su cadena nacional

    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    Entre los rubros que más subieron se destacaron frutas y verduras (15,5%), panificados (algo más del 7%) y carne aviar (6,2%).

    Inflación de julio en Pergamino: la suba de precios duplicó la de junio, pero se mantiene contenida