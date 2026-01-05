Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

La Municipalidad de Pergamino informa que se refuerza la campaña “Sin casco no hay combustible”, mediante la colocación de nuevos stickers y material informativo en estaciones de servicio de la ciudad, con el objetivo de promover el uso del casco y reducir los siniestros viales.

La medida se enmarca dentro de una política integral de concientización, educación y control, que este año incorpora la tolerancia cero ante la falta de uso de casco, como acción complementaria para fortalecer la seguridad vial.

Desde el Municipio se recuerda que no se puede cargar combustible a motociclistas que no utilicen casco , ya que esta conducta infringe la Ley Provincial de Tránsito Nº 13927 y la Ordenanza Municipal 7004/09. El incumplimiento de esta normativa expone a las estaciones de servicio a multas económicas elevadas e incluso a la pérdida de la habilitación.

El objetivo de esta campaña es informar a la comunidad, generar conciencia sobre la importancia del casco como elemento fundamental de protección y evitar que tanto conductores como comercios se vean involucrados en situaciones sancionables.

Tránsito y seguridad vial

Desde el área de Tránsito se indicó que, además de la difusión en medios y redes sociales, se intensificarán los controles en la vía pública, reforzando una política que prioriza el cuidado de la vida y la responsabilidad compartida.

El Municipio solicita el acompañamiento de los vecinos y de los comercios, recordando que el uso del casco no es una opción, sino una obligación, y una herramienta clave para salvar vidas.