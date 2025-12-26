viernes 26 de diciembre de 2025
    • San Pedro volvió a lograr puntaje perfecto en el Índice de Transparencia Fiscal de la ASAP

    San Pedro alcanzó 100 puntos sobre 100 en el relevamiento del tercer trimestre y quedó entre los 41 distritos bonaerenses con cumplimiento estricto en transparencia fiscal.

    26 de diciembre de 2025 - 13:17
    San Pedro alcanzó nuevamente el puntaje máximo en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), al obtener 100 puntos sobre 100 posibles en el relevamiento correspondiente al tercer trimestre de 2025, informó la comuna.

    San Pedro alcanzó nuevamente el puntaje máximo en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), al obtener 100 puntos sobre 100 posibles en el relevamiento correspondiente al tercer trimestre de 2025, informó la comuna.

    Google

    San Pedro obtuvo nuevamente el puntaje máximo en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), correspondiente al tercer trimestre de 2025, y se consolidó entre los distritos de la provincia de Buenos Aires que garantizan el acceso pleno a la información económica y presupuestaria.

    Transparencia fiscal: San Pedro entre los mejores municipios bonaerenses

    Con 100 puntos sobre 100, San Pedro integró el grupo de “cumplimiento estricto”, una categoría que en esta medición fue alcanzada solo por 41 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El reconocimiento distingue a las administraciones locales que publican de manera completa, clara y actualizada sus datos financieros oficiales.

    Qué evalúa el Índice de Transparencia Fiscal de la ASAP

    El índice elaborado por la ASAP analiza trimestralmente la visibilidad y accesibilidad de la información fiscal municipal. Entre los principales indicadores se incluyen el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, la situación económico-financiera, el detalle del gasto por finalidad y función, y el nivel de endeudamiento del distrito.

    Reconocimiento al trabajo sostenido de la gestión municipal

    Desde el Ejecutivo local destacaron que el resultado es producto de un trabajo coordinado entre distintas áreas para cumplir en tiempo y forma con los estándares exigidos. Además, remarcaron que sostener estos niveles de transparencia en un contexto económico complejo fortalece el control ciudadano y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

