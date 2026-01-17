San Pedro: Rayas de agua dulce, así son los ejemplares que se pescan en el Paraná

La pesca de rayas se ha multiplicado en las últimas semanas en los cursos de agua que rodean a San Pedro, convirtiéndose esta especie en un trofeo por sus características, dimensión y la sensación que genera la resistencia que oponen. La Opinion Semanario

La pesca de rayas de agua dulce se intensificó en las últimas semanas en los cursos de agua que rodean a San Pedro, donde estos peces se transformaron en un verdadero trofeo para los aficionados. Su gran tamaño, antigüedad evolutiva y la resistencia que ofrecen al ser capturadas las convierten en una especie tan atractiva como enigmática.

La raya gigante del Paraná, la especie más común en San Pedro En el río Paraná existen seis especies de rayas de agua dulce, pero la que aparece con mayor frecuencia en la región de San Pedro es la raya gigante o raya fina (Potamotrygon brachyura). Se trata de una especie endémica de la cuenca del Plata y la de mayor tamaño entre todas las rayas sudamericanas, capaz de superar los 200 kilos y alcanzar hasta 1,73 metros de ancho.

Características, comportamiento y riesgos para bañistas Esta raya se distingue por su patrón de color en forma de hexágonos y por los cambios en la longitud de su cola a medida que crece. Prefiere fondos blandos y arenosos, pozos y bancos de arena, donde se alimenta de peces pequeños, moluscos y cangrejos. Durante el día suele enterrarse en el fondo, lo que puede representar un riesgo para los bañistas si la pisan accidentalmente y el animal reacciona con su aguijón defensivo.

Investigaciones científicas y la importancia de su conservación Un equipo del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET) estudia a estas rayas para conocer su biología, ecología y estado de conservación. Los investigadores advierten que son animales longevos, con reproducción tardía y pocas crías, lo que las vuelve vulnerables a la presión de la pesca. Por eso impulsan la colaboración ciudadana para reportar avistajes y capturas, con el objetivo de proteger a una de las especies más imponentes y menos visibles del ecosistema del Paraná.

Embed - @rayasderio_argentina on Instagram: "¡MARCAMOS UNA NUEVA RAYA! Esta vez fue en la zona de Coronda, te mostramos el proceso de la mano de @oldanisebastian uno de los pescadores que ya se sumó al proyecto y ya ha marcado otros ejemplares. NÚMERO DE MARCA: 0107 SEXO : Hembra Ancho de disco: 90 cm Se viene la temporada de rayas, seguinos para conocer más del proyecto y cómo avanza! #rioparana #rayaderio #marcado #coronda #fishinglife #pescadeportiva" View this post on Instagram

