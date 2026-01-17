sábado 17 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Rayas de agua dulce, así son los ejemplares que se pescan en el Paraná

    La pesca de rayas creció en los últimos días en San Pedro. Investigadores explican sus hábitos, tamaño y por qué es clave su preservación.

    17 de enero de 2026 - 18:30
    La pesca de rayas se ha multiplicado en las últimas semanas en los cursos de agua que rodean a San Pedro, convirtiéndose esta especie en un trofeo por sus características, dimensión y la sensación que genera la resistencia que oponen.

    La pesca de rayas se ha multiplicado en las últimas semanas en los cursos de agua que rodean a San Pedro, convirtiéndose esta especie en un trofeo por sus características, dimensión y la sensación que genera la resistencia que oponen.

    La Opinion Semanario

    La pesca de rayas de agua dulce se intensificó en las últimas semanas en los cursos de agua que rodean a San Pedro, donde estos peces se transformaron en un verdadero trofeo para los aficionados. Su gran tamaño, antigüedad evolutiva y la resistencia que ofrecen al ser capturadas las convierten en una especie tan atractiva como enigmática.

    Lee además
    Este sábado, Sanpedrock reúne bandas locales y música para todos los gustos . video

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos
    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución. video

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    La raya gigante del Paraná, la especie más común en San Pedro

    En el río Paraná existen seis especies de rayas de agua dulce, pero la que aparece con mayor frecuencia en la región de San Pedro es la raya gigante o raya fina (Potamotrygon brachyura). Se trata de una especie endémica de la cuenca del Plata y la de mayor tamaño entre todas las rayas sudamericanas, capaz de superar los 200 kilos y alcanzar hasta 1,73 metros de ancho.

    Características, comportamiento y riesgos para bañistas

    Esta raya se distingue por su patrón de color en forma de hexágonos y por los cambios en la longitud de su cola a medida que crece. Prefiere fondos blandos y arenosos, pozos y bancos de arena, donde se alimenta de peces pequeños, moluscos y cangrejos. Durante el día suele enterrarse en el fondo, lo que puede representar un riesgo para los bañistas si la pisan accidentalmente y el animal reacciona con su aguijón defensivo.

    Investigaciones científicas y la importancia de su conservación

    Un equipo del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET) estudia a estas rayas para conocer su biología, ecología y estado de conservación. Los investigadores advierten que son animales longevos, con reproducción tardía y pocas crías, lo que las vuelve vulnerables a la presión de la pesca. Por eso impulsan la colaboración ciudadana para reportar avistajes y capturas, con el objetivo de proteger a una de las especies más imponentes y menos visibles del ecosistema del Paraná.

    Embed - @rayasderio_argentina on Instagram: "¡MARCAMOS UNA NUEVA RAYA! Esta vez fue en la zona de Coronda, te mostramos el proceso de la mano de @oldanisebastian uno de los pescadores que ya se sumó al proyecto y ya ha marcado otros ejemplares. NÚMERO DE MARCA: 0107 SEXO : Hembra Ancho de disco: 90 cm Se viene la temporada de rayas, seguinos para conocer más del proyecto y cómo avanza! #rioparana #rayaderio #marcado #coronda #fishinglife #pescadeportiva"
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    Movimientos clave en el Municipio de San Pedro: Cuscuela juró en Gobierno y Carrasco cambió de rol

    Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

    Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este sábado, Sanpedrock reúne bandas locales y música para todos los gustos . video

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Murió un matrimonio de adultos mayores de El Socorro en un choque frontal en la Ruta 7, a la altura de Chacabuco

    Murió un matrimonio de adultos mayores de El Socorro en un choque frontal en la Ruta 7, a la altura de Chacabuco
    El convicto hoza del beneficio de libertad condicional en una condena por el homicidio de un joven en el barrio La Lomita en 2017.

    Un convicto, con libertad condicional por un homicidio, intimidó a la hermana con un cuchillo y quedó preso

    Vecinas del barrio Savio se presentaron en la UTOI San Nicolás para hacer entrega formal del petitorio de reclamo por mayor seguridad, acompañado por las firmas reunidas en el barrio.

    San Nicolás: Vecinos del barrio Savio presentaron un petitorio en la UTOI por mayor seguridad

    La pesca de rayas se ha multiplicado en las últimas semanas en los cursos de agua que rodean a San Pedro, convirtiéndose esta especie en un trofeo por sus características, dimensión y la sensación que genera la resistencia que oponen.

    San Pedro: Rayas de agua dulce, así son los ejemplares que se pescan en el Paraná

    Se pronostica para Pergamino una jornada soleada para este domingo, con temperatura máxima de 26 grados.

    Pronostican un frente tormentoso para Pergamino: ¿Lloverá y bajará la temperatura este domingo?