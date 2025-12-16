San Pedro puso en marcha su Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo

En el Salón Dorado del Palacio Municipal se desarrolló la primera jornada del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo de San Pedro, encabezada por el intendente Cecilio Salazar y el presidente del Honorable Concejo Deliberante , Martín Baraybar. La actividad marcó el inicio de una agenda de planificación conjunta con el sector académico.

En el marco del encuentro se firmó el Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica entre la Municipalidad de San Pedro y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El acuerdo fue suscripto por el rector de la UNSAM, Carlos Greco, y el intendente Cecilio Salazar.

El convenio tiene como objetivo impulsar acciones de cooperación, asistencia técnica y académica, con instancias de capacitación destinadas a empresas, capital humano y a la comunidad en general. Además, prevé el desarrollo de cursos, pasantías, seminarios, conferencias, estudios, investigaciones, transferencia tecnológica y asesoramiento mediante convenios específicos.

Durante la apertura, Leila Sofía Monayer agradeció la recepción del municipio y remarcó la importancia de avanzar en una articulación territorial efectiva. Destacó el rol de la universidad pública para acompañar el diseño de una hoja de ruta y el desarrollo de información y herramientas para la planificación estratégica.

Por su parte, el presidente del HCD, Martín Baraybar, valoró la realización de la jornada en el ámbito legislativo y subrayó el sentido institucional del trabajo conjunto, resaltando la necesidad de articular acciones entre el Estado y el sector privado para fortalecer el desarrollo local.

Turismo y deporte como motores estratégicos en San Pedro

El director de Deportes de la UNSAM, Juan Manuel López Gómez, destacó el valor del trabajo coordinado en un contexto donde se debate el rol de la universidad pública, y remarcó el potencial del turismo y el deporte como motores de desarrollo económico y social.

En el mismo sentido, el concejal Martín Rivas agradeció la presencia de la delegación universitaria y señaló que el turismo y el deporte permiten construir consensos por encima de las diferencias partidarias.

Durante su intervención, el intendente Cecilio Salazar agradeció el acompañamiento institucional y de los prestadores turísticos, y anunció que se encuentra en elaboración un proyecto para avanzar en la creación de un Ente Municipal de Turismo, con representación de los sectores vinculados a la actividad, que será elevado al Concejo Deliberante.

La jornada incluyó una mesa de diagnóstico sobre la situación actual del turismo, el deporte y la sostenibilidad en San Pedro, además de mesas técnicas por ejes para definir capacidades, necesidades de profesionalización, infraestructura y bases de planificación con horizonte en 2026. El cierre contempló la síntesis de lo trabajado y la firma de un Acta de Compromisos Conjunta.