San Pedro: Falleció Marcos Noiseaux Arana, ex Secretario de Salud y referente histórico del Club Náutico

El fallecimiento del Dr. Marcos Noiseaux Arana, ocurrido este sábado a los 71 años, generó un profundo impacto en la comunidad de San Pedro . Médico traumatólogo, ex Secretario de Salud municipal y dirigente deportivo, dejó una extensa trayectoria marcada por el compromiso público, institucional y social.

Noiseaux Arana desarrolló una reconocida labor en la función pública al desempeñarse como Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro durante la primera gestión del intendente Mario Barbieri, iniciada en 1999. Su paso por el área estuvo vinculado a una etapa de fortalecimiento del sistema sanitario local y a una impronta de cercanía con los profesionales de la salud.

Más allá de la medicina y la política, Marcos Noiseaux Arana fue una figura central del Club Náutico San Pedro. Ejerció como Comodoro en dos períodos clave, entre 1996 y 2000 y luego desde 2010 hasta 2024, impulsando mejoras en la infraestructura, el crecimiento social de la institución y una fuerte identidad deportiva.

La actual Comisión Directiva lo despidió con un emotivo mensaje en el que destacó la huella profunda que dejó en la entidad. En reconocimiento a su trayectoria, el predio del club en Villa Jardín lleva su nombre, un homenaje que hoy adquiere un valor simbólico especial.

Militancia política y despedida de la comunidad sampedrina

Militante del radicalismo desde joven, en los últimos años fue referente regional de los espacios políticos vinculados a Leopoldo Moreau y luego a Leandro Santoro. En 2019 fue precandidato a intendente en las primarias del Frente de Todos, reafirmando su vocación por la participación política.

Las muestras de afecto se multiplicaron tras conocerse la noticia. El intendente Cecilio Salazar expresó su pesar en redes sociales, al igual que el ex jefe comunal Mario Barbieri, quien lo definió como un “emprendedor multifacético” convencido de que las instituciones son pilares fundamentales para fortalecer la sociedad.