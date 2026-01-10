sábado 10 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Espectáculos gratuitos y cortes de calle marcarán los fines de semana en el centro de la ciudad

    Desde este fin de semana, el casco céntrico de San Pedro será escenario de espectáculos gratuitos, propuestas gastronómicas y actividades culturales.

    10 de enero de 2026 - 17:00
    Desde este fin de semana se intensifican las actividades culturales en la zona céntrica de la ciudad.

    Desde este fin de semana se intensifican las actividades culturales en la zona céntrica de la ciudad.

    notisanpedro.info

    A partir de este fin de semana, San Pedro intensificará su agenda cultural en el centro con espectáculos gratuitos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. La iniciativa combina acciones impulsadas por el Municipio y el sector privado, con el objetivo de dinamizar el movimiento turístico y comercial durante enero y febrero.

    Lee además
    Marcela Cuñer, informó desde la Cámara de Turismo una serie de actividades para que los fines de semana de enero y febrero en la ciudad sean más atractivos tanto para los turistas, como para los ciudadanos locales.

    Turismo en San Pedro: expectativas oficiales y duras críticas de los vecinos por la temporada de verano
    El Museo Paleontológico de San Pedro logró recuperar en las últimas horas fragmentos del piso más antiguo conocido de la ciudad, perteneciente al antiguo convento franciscano que dio origen a San Pedro.

    San Pedro: Descubren fragmentos del piso del antiguo convento franciscano en pleno Palacio Municipal

    Agenda cultural con shows en vivo en el centro

    La Municipalidad lanzó un ciclo de espectáculos gratuitos al aire libre, pensado para vecinos y turistas. En paralelo, el Centro de Comercio, Industria y Turismo, junto a la productora dFabular, presentó una programación que incluye peñas folklóricas, encuentros de salsa y bachata, cenas show y espectáculos callejeros durante toda la temporada estival.

    Propuestas del sector privado y actividades turísticas

    La grilla del Centro de Comercio prevé peñas folklóricas los jueves, salsa y bachata los viernes y cenas show los sábados en su sede institucional, con la apertura a cargo del humorista Alejandro Gardinetti este sábado 10. Además, la Cámara de Turismo sumará guías y promotoras para realizar visitas guiadas cuatro días a la semana.

    Cortes de calle y recomendaciones para circular

    Para garantizar la seguridad, habrá cortes de tránsito en sectores clave: calle Mitre entre San Martín y Arnaldo los sábados 10, 17, 24 y 31 y domingos 11 y 18; calle 25 de Mayo entre Balcarce y Güemes los sábados 10 y 24; y calle Pellegrini entre San Martín y Las Heras el domingo 25. Se recomienda circular con precaución y utilizar vías alternativas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Turismo en San Pedro: expectativas oficiales y duras críticas de los vecinos por la temporada de verano

    San Pedro: Descubren fragmentos del piso del antiguo convento franciscano en pleno Palacio Municipal

    San Pedro: Comenzaron las obras de mejora integral en el Estadio Municipal Don José de San Martín

    San Pedro: Confirmaron que la Fiesta del Durazno será el 7 de febrero en Gobernador Castro

    Metropol volverá a operar en la Terminal de San Pedro tras el traspaso al Municipio

    Los colectivos que ingresen o salgan de San Pedro deberán pagar una tasa municipal por viaje

    El Municipio de San Pedro asumirá la gestión de la Nueva Terminal de Ómnibus desde el 15 de enero

    San Pedro: Nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita en barrios de la ciudad

    Rugby San Pedro: primera experiencia internacional del sampedrino Juan Pedro Ramognino

    San Pedro: Actividades culturales y corte de tránsito en Mitre durante los fines de semana de verano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    provincia: los gremios aumentan la presion sobre axel kicillof para discutir salarios

    Provincia: Los gremios aumentan la presión sobre Axel Kicillof para discutir salarios

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con leve crecimiento y superando ampliamente la media provincial, la UP3 casi triplica su cupo

    La UP3 de San Nicolás casi triplica su cupo y supera ampliamente la media provincial
    Desde este fin de semana se intensifican las actividades culturales en la zona céntrica de la ciudad.

    San Pedro: Espectáculos gratuitos y cortes de calle marcarán los fines de semana en el centro de la ciudad

    Llegaron los primeros refuerzos para el próximo Torneo Federal A

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo comenzó a reforzarse para el Torneo Federal A

    El Superbike sigue apostando al autódromo San Nicolás Ciudad

    Motociclismo de velocidad en San Nicolás: el Superbike Bonaerense confirmó su regreso al autódromo

    Durante 2025, las frutas y verduras, se ubican en la punta de la cúspide con un 66,1 por ciento, seguidos por la carne bovina con un 57,2 por ciento.

    La canasta alimentaria en Pergamino subió un 34,42% en 2025: ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron?