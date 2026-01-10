San Pedro: Espectáculos gratuitos y cortes de calle marcarán los fines de semana en el centro de la ciudad

Desde este fin de semana se intensifican las actividades culturales en la zona céntrica de la ciudad. notisanpedro.info

A partir de este fin de semana, San Pedro intensificará su agenda cultural en el centro con espectáculos gratuitos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. La iniciativa combina acciones impulsadas por el Municipio y el sector privado, con el objetivo de dinamizar el movimiento turístico y comercial durante enero y febrero.

Agenda cultural con shows en vivo en el centro La Municipalidad lanzó un ciclo de espectáculos gratuitos al aire libre, pensado para vecinos y turistas. En paralelo, el Centro de Comercio, Industria y Turismo, junto a la productora dFabular, presentó una programación que incluye peñas folklóricas, encuentros de salsa y bachata, cenas show y espectáculos callejeros durante toda la temporada estival.

Propuestas del sector privado y actividades turísticas La grilla del Centro de Comercio prevé peñas folklóricas los jueves, salsa y bachata los viernes y cenas show los sábados en su sede institucional, con la apertura a cargo del humorista Alejandro Gardinetti este sábado 10. Además, la Cámara de Turismo sumará guías y promotoras para realizar visitas guiadas cuatro días a la semana.

Cortes de calle y recomendaciones para circular Para garantizar la seguridad, habrá cortes de tránsito en sectores clave: calle Mitre entre San Martín y Arnaldo los sábados 10, 17, 24 y 31 y domingos 11 y 18; calle 25 de Mayo entre Balcarce y Güemes los sábados 10 y 24; y calle Pellegrini entre San Martín y Las Heras el domingo 25. Se recomienda circular con precaución y utilizar vías alternativas.

Compartí esta nota en redes sociales:





