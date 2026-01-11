San Pedro: El Centro de Comercio firmó su primer convenio turístico con La Rueda Beach

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, a través de su Cámara de Turismo, concretó la firma del primer convenio de articulación con un prestador turístico, dando inicio a una nueva etapa de trabajo conjunto entre la institución y el sector privado vinculado al turismo.

La firma del convenio se realizó a través de la Cámara de Turismo del Centro de Comercio y tuvo como protagonistas a Daniel Churruarín, presidente de la institución; Martín Mari, titular de la Cámara de Turismo; y Ramiro Torresín, representante del complejo recreativo La Rueda Beach.

Este acuerdo inaugura una nueva etapa de cooperación institucional y comercial, orientada a consolidar vínculos estratégicos entre los actores del sector turístico local y a generar acciones concretas que impacten positivamente en la actividad.

Uno de los puntos centrales del convenio establece que los clientes directos de los prestadores turísticos asociados al Centro de Comercio podrán acceder a La Rueda Beach con una tarifa preferencial, ampliando así la oferta de servicios y opciones recreativas disponibles para los visitantes.

El beneficio incluye el uso de los espacios verdes, espejos de agua naturales y la pileta del predio, siempre respetando las normas de seguridad, el aforo permitido y el reglamento interno del complejo.

Uso de instalaciones y trabajo conjunto a futuro

El acuerdo también contempla beneficios recíprocos, ya que La Rueda Beach podrá utilizar los salones y el auditorio de la sede institucional del Centro de Comercio para la realización de eventos, capacitaciones o convenciones, en condiciones preferenciales.

Desde la entidad destacaron que este primer convenio de articulación busca sentar las bases para futuras iniciativas, promoviendo sinergias entre el sector público y privado y fortaleciendo de manera sostenida la propuesta turística de San Pedro.