domingo 11 de enero de 2026
    • San Pedro: El Centro de Comercio firmó su primer convenio turístico con La Rueda Beach

    El acuerdo marca el inicio de una etapa de cooperación público-privada para potenciar el turismo en San Pedro.

    11 de enero de 2026 - 15:00
    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro concretó la firma de su primer convenio de articulación con un prestador turístico local, dando un paso clave en la consolidación de una estrategia conjunta con el sector privado para fortalecer la oferta turística, generar beneficios compartidos y promover nuevas experiencias para quienes visitan la ciudad.

    Un acuerdo clave para fortalecer el turismo en San Pedro

    La firma del convenio se realizó a través de la Cámara de Turismo del Centro de Comercio y tuvo como protagonistas a Daniel Churruarín, presidente de la institución; Martín Mari, titular de la Cámara de Turismo; y Ramiro Torresín, representante del complejo recreativo La Rueda Beach.

    Este acuerdo inaugura una nueva etapa de cooperación institucional y comercial, orientada a consolidar vínculos estratégicos entre los actores del sector turístico local y a generar acciones concretas que impacten positivamente en la actividad.

    Beneficios para visitantes y prestadores turísticos

    Uno de los puntos centrales del convenio establece que los clientes directos de los prestadores turísticos asociados al Centro de Comercio podrán acceder a La Rueda Beach con una tarifa preferencial, ampliando así la oferta de servicios y opciones recreativas disponibles para los visitantes.

    El beneficio incluye el uso de los espacios verdes, espejos de agua naturales y la pileta del predio, siempre respetando las normas de seguridad, el aforo permitido y el reglamento interno del complejo.

    Uso de instalaciones y trabajo conjunto a futuro

    El acuerdo también contempla beneficios recíprocos, ya que La Rueda Beach podrá utilizar los salones y el auditorio de la sede institucional del Centro de Comercio para la realización de eventos, capacitaciones o convenciones, en condiciones preferenciales.

    Desde la entidad destacaron que este primer convenio de articulación busca sentar las bases para futuras iniciativas, promoviendo sinergias entre el sector público y privado y fortaleciendo de manera sostenida la propuesta turística de San Pedro.

