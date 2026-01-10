sábado 10 de enero de 2026
    • San Pedro: Descubren fragmentos del piso del antiguo convento franciscano en pleno Palacio Municipal

    El Museo Paleontológico de San Pedro halló fragmentos del piso original del antiguo convento franciscano durante excavaciones en el Palacio Municipal.

    10 de enero de 2026 - 10:22
    El Museo Paleontológico de San Pedro logró recuperar en las últimas horas fragmentos del piso más antiguo conocido de la ciudad, perteneciente al antiguo convento franciscano que dio origen a San Pedro.

    El Museo Paleontológico de San Pedro logró recuperar en las últimas horas fragmentos del piso más antiguo conocido de la ciudad, perteneciente al antiguo convento franciscano que dio origen a San Pedro.

    cronicasanpedro.com

    El equipo del Museo Paleontológico de San Pedro logró recuperar valiosos fragmentos del piso original del antiguo convento franciscano, considerado el punto fundacional de la ciudad. El hallazgo se produjo durante excavaciones en el antiguo pozo de agua de la orden, ubicado en el actual jardín central del Palacio Municipal.

    Hallazgo arqueológico en el corazón de San Pedro

    Las piezas recuperadas corresponden a lajas de color gris a gris oscuro, conocidas comercialmente como “laja San Luis”. Desde el punto de vista geológico, se trata de filita, una roca metamórfica propia de los basamentos de las Sierras Pampeanas, especialmente de la Sierra de San Luis, en zonas como La Florida, El Trapiche y La Carolina.

    Materiales coloniales y valor histórico

    Los fragmentos cubren una superficie cercana a un metro cuadrado y se suman a otros elementos de gran valor histórico extraídos del mismo sitio. Entre ellos se encuentran tejas de los techos, ladrillos de las paredes, restos de mampostería y diversos objetos vinculados a la vida cotidiana de los antiguos habitantes del convento.

    El convento franciscano y el origen de la ciudad

    La presencia de estas rocas evidencia el flujo de materiales desde Cuyo hacia el norte bonaerense durante la época colonial. El convento, autorizado por el rey Fernando VI en 1748 e impulsado desde 1750, fue demolido en 1888 para construir el actual Palacio Municipal, que sepultó los cimientos originales.

