martes 13 de enero de 2026
    • San Pedro: Conflicto en el canotaje de Pescadores, deportistas y profesores denuncian decisiones sin diálogo

    La decisión de la directiva de reemplazar a los profesores de canotaje en San Pedro, sin diálogo formales mantiene en vilo a palistas y subcomisión.

    13 de enero de 2026 - 08:01
    La problemática desatada en el club de Pescadores y Náutica de San Pedro tras la decisión unilateral de la comisión directiva de reemplazar a los profesores de canotaje mantiene en vilo y en situación de incertidumbre a quienes practican ese deporte en la entidad azulgrana.

    La Opinion Semanario

    La situación del canotaje en el Club Pescadores y Náutica de San Pedro atraviesa un momento de profunda incertidumbre tras la decisión unilateral de la comisión directiva de avanzar con un cambio de conducción en las disciplinas, una medida que generó rechazo entre deportistas, profesores y la subcomisión específica.

    En San Pedro hay rechazo de la subcomisión y falta de respuestas

    La subcomisión de canotaje y los palistas del club expresaron su oposición al reemplazo de los actuales profesores por Alberto “Tito” Velos, vinculado a la asociación civil El Ribereño. A pesar de haber solicitado formalmente una reunión y el acceso a las actas correspondientes, aseguran que no obtuvieron respuestas por parte de la conducción de la institución.

    Según relataron, en una reunión interna once de los catorce integrantes manifestaron su rechazo a la propuesta. Entre los argumentos se mencionaron antecedentes que generaron preocupación y la ausencia de fundamentos deportivos claros para justificar el cambio.

    Profesores sin notificación y antecedentes conflictivos

    Los profesores de canotaje continúan desempeñándose en sus funciones sin haber recibido notificación formal alguna sobre una eventual desvinculación laboral. Esta situación genera inquietud no sólo en el ámbito deportivo, sino también en el plano legal, dado que el club ya enfrentó conflictos similares en otras disciplinas, como running y básquet, que derivaron en la salida masiva de socios y deportistas.

    Desde la subcomisión advierten que la falta de comunicación oficial y el manejo del proceso profundizan el clima de tensión dentro del club.

    Temor a un vaciamiento de la disciplina

    Los palistas sostienen que los argumentos esgrimidos por la comisión directiva no se condicen con los resultados obtenidos, recordando participaciones destacadas a nivel nacional e internacional. Además, cuestionan el rol real de las subcomisiones si las decisiones se toman sin consulta previa.

    “Prácticamente nos están corriendo de la actividad”, resumió uno de los integrantes, al tiempo que alertó sobre el riesgo de un vaciamiento del canotaje en una institución histórica y referente regional, mientras la incertidumbre sigue sin despejarse.

