jueves 15 de enero de 2026
    • San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025

    Tras conocerse el IPC acumulado, el Ejecutivo de San Pedro sostuvo que los aumentos salariales superaron levemente la inflación y descartó otros incrementos.

    15 de enero de 2026 - 09:42
    El secretario de Economía, Roberto Borgo, camina por el frente del Palacio municipal

    El secretario de Economía, Roberto Borgo, camina por el frente del Palacio municipal

    La Opinion Semanario

    Con la publicación del informe oficial del Indec sobre la inflación acumulada en 2025, el Gobierno municipal de San Pedro dio por finalizada la paritaria del año al considerar que los incrementos otorgados a los trabajadores lograron equiparar e incluso superar mínimamente la suba de precios registrada a nivel nacional.

    La Dirección de Cultura vuelve con un clásico de los veranos. El ciclo comienza este 14 de enero a las 20.30 con la proyección de la película La Uruguaya. Todos los encuentros tendrán lugar en plaza Belgrano.

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano
    El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició formalmente su temporada de colonia de verano en la localidad de San Pedro, una iniciativa que cuenta con 198 afiliados inscriptos y que se desarrolla por primera vez en la ciudad bajo esta modalidad, según informaron autoridades de la obra social.

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

    Inflación 2025: el IPC y el cierre de la negociación salarial

    El Índice de Precios al Consumidor cerró 2025 con una inflación acumulada del 31,48 por ciento. Frente a ese dato, el Municipio remarcó que la paritaria alcanzó el 31,61 %, cifra que incluye el 10 por ciento otorgado por decreto en diciembre, lo que dejó la recomposición salarial apenas 0,13 puntos por encima del índice inflacionario.

    Desde el Ejecutivo local señalaron que este resultado confirma el criterio que venían sosteniendo durante las negociaciones: que los aumentos acordados permitirían “empatar” la inflación anual y garantizar el poder adquisitivo de los salarios municipales.

    Reclamos sindicales y cuestionamientos al Indec

    Los sindicatos municipales mantuvieron una postura crítica frente a esa interpretación. Durante el último mes, reclamaron nuevos incrementos que permitieran recuperar el poder adquisitivo perdido en años anteriores, más allá del resultado puntual de 2025.

    Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), conducido por Juan Cruz Acosta, cuestionaron la veracidad del índice inflacionario difundido por el Indec, al que calificaron como “mentiroso”. En la misma línea, el titular de ATE, Gustavo Gauna, sostuvo en reiteradas oportunidades que los salarios municipales continúan desfasados frente al costo de vida real.

    Sin pauta salarial y las paritarias 2026 en agenda

    En la última reunión paritaria, el Municipio fue categórico al señalar que no existía proyección para otorgar aumentos adicionales más allá del 10 por ciento ya concedido. Con ese posicionamiento y el dato inflacionario oficial, el Gobierno dio por cerrada formalmente la paritaria 2025.

    Además, en el Presupuesto aprobado recientemente por el Concejo Deliberante, el Ejecutivo no incluyó —como es habitual— ninguna pauta salarial proyectada. De este modo, la discusión por una nueva recomposición quedó postergada para la paritaria 2026, que se anticipa como un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y los gremios municipales.

