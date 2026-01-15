San Pedro: Con la inflación anual definida, el Gobierno dio por cerrada la paritaria municipal 2025

Con la publicación del informe oficial del Indec sobre la inflación acumulada en 2025, el Gobierno municipal de San Pedro dio por finalizada la paritaria del año al considerar que los incrementos otorgados a los trabajadores lograron equiparar e incluso superar mínimamente la suba de precios registrada a nivel nacional.

El Índice de Precios al Consumidor cerró 2025 con una inflación acumulada del 31,48 por ciento. Frente a ese dato, el Municipio remarcó que la paritaria alcanzó el 31,61 %, cifra que incluye el 10 por ciento otorgado por decreto en diciembre, lo que dejó la recomposición salarial apenas 0,13 puntos por encima del índice inflacionario.

Desde el Ejecutivo local señalaron que este resultado confirma el criterio que venían sosteniendo durante las negociaciones: que los aumentos acordados permitirían “empatar” la inflación anual y garantizar el poder adquisitivo de los salarios municipales.

Los sindicatos municipales mantuvieron una postura crítica frente a esa interpretación. Durante el último mes, reclamaron nuevos incrementos que permitieran recuperar el poder adquisitivo perdido en años anteriores, más allá del resultado puntual de 2025.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), conducido por Juan Cruz Acosta, cuestionaron la veracidad del índice inflacionario difundido por el Indec, al que calificaron como “mentiroso”. En la misma línea, el titular de ATE, Gustavo Gauna, sostuvo en reiteradas oportunidades que los salarios municipales continúan desfasados frente al costo de vida real.

Sin pauta salarial y las paritarias 2026 en agenda

En la última reunión paritaria, el Municipio fue categórico al señalar que no existía proyección para otorgar aumentos adicionales más allá del 10 por ciento ya concedido. Con ese posicionamiento y el dato inflacionario oficial, el Gobierno dio por cerrada formalmente la paritaria 2025.

Además, en el Presupuesto aprobado recientemente por el Concejo Deliberante, el Ejecutivo no incluyó —como es habitual— ninguna pauta salarial proyectada. De este modo, la discusión por una nueva recomposición quedó postergada para la paritaria 2026, que se anticipa como un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y los gremios municipales.