martes 30 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro bajo alerta máxima: Riesgo extremo de incendios forestales y pastizales

    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió sobre un escenario crítico. San Pedro es una de las zonas de mayor peligro.

    30 de diciembre de 2025 - 14:08
    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió sobre condiciones extremas para la propagación de incendios en gran parte del país. San Pedro se encuentra entre las zonas de mayor riesgo, tanto en áreas rurales como en la región isleña.

    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió sobre condiciones extremas para la propagación de incendios en gran parte del país. San Pedro se encuentra entre las zonas de mayor riesgo, tanto en áreas rurales como en la región isleña.

    La Opinion Semanario

    San Pedro atraviesa días de máxima preocupación ante el riesgo extremo de incendios forestales y de pastizales. Las condiciones climáticas adversas, combinadas con la sequedad del suelo y la abundancia de material combustible, configuran un escenario propicio para la rápida propagación del fuego.

    Lee además
    La asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó esta tarde, con 21 votos afirmativos y 14 negativos, la Ordenanza Impositiva que regirá los montos de las tasas municipales durante el ejercicio 2026. video

    San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026
    El día del socio ya es una tradición en nuestra ciudad y uno de los días más esperados por los jóvenes sampedrinos. 

    Día del Socio: Pescadores y Club Náutico San Pedro detallaron el operativo para los festejos del #30D

    Alerta extrema por incendios forestales en Buenos Aires

    El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que rige un nivel de riesgo “extremo” de incendios en gran parte del país, alcanzando a diez provincias, entre ellas Buenos Aires. Dentro de este mapa crítico, San Pedro aparece señalada como una de las zonas más vulnerables.

    La advertencia incluye tanto áreas rurales como la región isleña, donde la vegetación seca y la falta de humedad incrementan el peligro. Las autoridades solicitaron extremar las medidas de prevención para evitar focos ígneos que puedan derivar en siniestros de gran magnitud.

    Alta temperatura y material combustible elevan el peligro

    Según el informe oficial, las altas temperaturas previstas, la escasez de lluvias y la rápida pérdida de humedad generan condiciones altamente favorables para la ignición. En especial, se destaca la alta disponibilidad de combustibles finos, que facilitan el inicio y la expansión del fuego.

    Las barrancas y sectores con abundante vegetación seca se encuentran entre los puntos más sensibles. Para los días 30 y 31 de diciembre, se esperan temperaturas cercanas a los 39 grados, con un clima seco que agrava aún más el riesgo.

    Recomendaciones clave para prevenir incendios en San Pedro

    Ante este escenario, el SNMF recomendó evitar la quema de rastrojos o basura, no arrojar colillas de cigarrillos ni elementos que puedan actuar como lupa, realizar fogatas solo en lugares habilitados y apagarlas completamente.

    También se aconseja mantener caminos transitables, eliminar malezas secas alrededor de las viviendas y crear cortafuegos preventivos. La colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar incendios que puedan causar daños irreversibles en el ambiente y poner en riesgo a la población.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Tenso debate en la Asamblea de Mayores Contribuyentes por el aumento de tasas municipales para 2026

    Día del Socio: Pescadores y Club Náutico San Pedro detallaron el operativo para los festejos del #30D

    Hallaron en San Pedro una pelvis fosilizada de megaterio de más de 500 mil años

    San Pedro: El Centro de Comercio resaltó el trabajo conjunto para embellecer el centro con decoración navideña

    San Pedro: Avanza la construcción modular de los nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa

    Nueva alerta por calor extremo en San Pedro: máximas de hasta 39 °C en Fin de Año

    La Rueda Beach San Pedro: cuánto cuesta ingresar en su primera temporada de verano abierta al público

    Presupuesto 2026: cómo planea gastar Salazar, intendente de San Pedro los $57 mil millones del municipio

    San Pedro: 18% de testeos por sífilis dieron positivo en campaña de diagnóstico temprano

    San Pedro: Adiós a Ciro, el perrito del barrio de Lavalle y 11 de Septiembre que no soportó la pirotecnia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Marianela Fallet relató que encontró la totalidad del dinero que se le había caído a un vecino en la puerta del Banco Santander.

    Baradero: Encontró $1.680.000 en la puerta de un banco y los devolvió, el gesto que conmovió a toda la ciudad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tarifas: anunciaron cuánto aumentarán la luz y el gas desde el jueves

    Tarifas: anunciaron cuánto aumentarán la luz y el gas desde el jueves
    Brenda Bernard cruza la meta segunda para cerrar su 2025 con un nuevo podio.

    Brenda Bernard despidió el 2025 con un segundo puesto en Junín

    Un hecho tan grave como indignante salió a la luz en las últimas horas en Ramallo y ya genera un profundo malestar en la comunidad.

    Ramallo: Robaron la tarjeta de un paciente en el Hospital Gomendio, pagaron una deuda y luego falleció

    Días de calor: cuáles son las formas de tener un uso responsable del agua potable en Pergamino

    Días de calor: cuáles son las formas de tener un uso responsable del agua potable en Pergamino

    Tránsito y seguridad vial: ¿Qué documentos obligatorios se necesitan para viajar?

    Tránsito y seguridad vial: ¿Qué documentos obligatorios se necesitan para viajar?