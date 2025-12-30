San Pedro bajo alerta máxima: Riesgo extremo de incendios forestales y pastizales

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió sobre condiciones extremas para la propagación de incendios en gran parte del país. San Pedro se encuentra entre las zonas de mayor riesgo, tanto en áreas rurales como en la región isleña.

San Pedro atraviesa días de máxima preocupación ante el riesgo extremo de incendios forestales y de pastizales. Las condiciones climáticas adversas, combinadas con la sequedad del suelo y la abundancia de material combustible, configuran un escenario propicio para la rápida propagación del fuego .

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que rige un nivel de riesgo “extremo” de incendios en gran parte del país, alcanzando a diez provincias, entre ellas Buenos Aires. Dentro de este mapa crítico, San Pedro aparece señalada como una de las zonas más vulnerables.

La advertencia incluye tanto áreas rurales como la región isleña, donde la vegetación seca y la falta de humedad incrementan el peligro. Las autoridades solicitaron extremar las medidas de prevención para evitar focos ígneos que puedan derivar en siniestros de gran magnitud.

Según el informe oficial, las altas temperaturas previstas, la escasez de lluvias y la rápida pérdida de humedad generan condiciones altamente favorables para la ignición. En especial, se destaca la alta disponibilidad de combustibles finos, que facilitan el inicio y la expansión del fuego.

Las barrancas y sectores con abundante vegetación seca se encuentran entre los puntos más sensibles. Para los días 30 y 31 de diciembre, se esperan temperaturas cercanas a los 39 grados, con un clima seco que agrava aún más el riesgo.

Recomendaciones clave para prevenir incendios en San Pedro

Ante este escenario, el SNMF recomendó evitar la quema de rastrojos o basura, no arrojar colillas de cigarrillos ni elementos que puedan actuar como lupa, realizar fogatas solo en lugares habilitados y apagarlas completamente.

También se aconseja mantener caminos transitables, eliminar malezas secas alrededor de las viviendas y crear cortafuegos preventivos. La colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar incendios que puedan causar daños irreversibles en el ambiente y poner en riesgo a la población.