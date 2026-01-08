San Pedro: Nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita en barrios de la ciudad

El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, llevará a cabo este jueves una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control de enfermedades zoonóticas en el distrito.

El Departamento Canino de la Secretaría de Salud de San Pedro , realizará este jueves una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en barrios de la ciudad, en el marco de las políticas de prevención sanitaria y control de enfermedades zoonóticas que impulsa el Municipio .

San Pedro: Actividades culturales y corte de tránsito en Mitre durante los fines de semana de verano

La actividad se llevará a cabo este jueves 8, en el horario de 9:00 a 12:30, y tendrá como punto de encuentro la plaza ubicada en la intersección de las calles Nieto de Torres y Cruz Roja, en la zona de los barrios Casini y San Francisco. La atención será por orden de llegada y estará a cargo del personal del Departamento Canino.

Desde la Secretaría de Salud destacaron la importancia de acercar este tipo de campañas a los distintos sectores del distrito, facilitando el acceso a una vacuna obligatoria y fundamental para la salud pública, tanto animal como humana.

Las autoridades sanitarias recordaron que, para garantizar una jornada segura y ordenada, es indispensable que los propietarios concurran con las medidas de seguridad correspondientes. En el caso de los perros, deberán asistir con collar y correa, y bozal en aquellos animales que lo requieran por su tamaño o temperamento.

Por su parte, los gatos deberán ser trasladados en bolsos, transportadoras o contenidos de manera segura en mantas, a fin de evitar escapes o situaciones de estrés. Estas recomendaciones buscan proteger tanto a las mascotas como al personal y a los vecinos que se acerquen al lugar.

Prevención de la rabia y posible reprogramación

La vacunación antirrábica constituye una herramienta clave para prevenir la rabia, una enfermedad zoonótica grave que puede transmitirse de los animales a las personas. Por ese motivo, desde el área de Salud insistieron en la necesidad de cumplir con el calendario de vacunación anual, incluso en animales que no salen habitualmente del hogar.

Finalmente, se informó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas que impidan el normal desarrollo de la actividad al aire libre, la jornada será suspendida y reprogramada. La nueva fecha será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Municipio.