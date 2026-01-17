San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

Este sábado, Sanpedrock reúne bandas locales y música para todos los gustos

Este sábado, la escena cultural de San Pedro tendrá una nueva cita con Sanpedrock, un festival que reunirá a bandas de la ciudad y artistas invitados en 12.50 Núcleo Cultural, ubicado en 25 de Mayo 1250. La propuesta combina música en vivo, encuentro social y una atmósfera pensada para disfrutar sin apuros.

Sanpedrock se consolida como un espacio de difusión para artistas locales y emergentes, con una curaduría que prioriza la diversidad sonora y el intercambio entre músicos y público. En esta edición, el escenario recibirá a Camalotal, Ciervo Tapera y CruZ, tres proyectos con identidades propias dentro del rock y sus cruces con otros géneros.

El festival busca fortalecer la escena independiente, generando un punto de encuentro donde las bandas puedan mostrar su trabajo en un contexto cercano y participativo, lejos de los grandes circuitos comerciales.

La apertura de la noche estará a cargo de Sofía Sarah y Delfina Margarita, quienes ofrecerán un repertorio de canciones de café, ideal para marcar el clima inicial del encuentro. Con una propuesta íntima y acústica, darán paso luego a las bandas principales de la grilla.

La musicalización general de la jornada estará en manos de Elcaffa, quien acompañará los distintos momentos del evento y aportará continuidad sonora entre cada presentación.

Horario, entradas y propuesta gastronómica

La cita es a partir de las 20.00 horas y la entrada tiene un valor de $10.000, que incluye un amargo obrero como parte de la experiencia. Como en cada encuentro organizado en el espacio, habrá comida casera y barra abierta, reforzando la idea de un evento que combina música, gastronomía y encuentro cultural.

Sanpedrock se presenta así como una alternativa accesible y de calidad para quienes buscan disfrutar de la música en vivo y apoyar la producción artística local en un entorno cuidado y cercano.

