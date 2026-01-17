San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

sábado 17 de enero de 2026
    El festival de San Pedro se realizará en 12.50 Núcleo Cultural, con una grilla diversa que combina rock, canciones acústicas y musicalización en vivo.

    17 de enero de 2026 - 14:34
    Este sábado, la escena cultural de San Pedro tendrá una nueva cita con Sanpedrock, un festival que reunirá a bandas de la ciudad y artistas invitados en 12.50 Núcleo Cultural, ubicado en 25 de Mayo 1250. La propuesta combina música en vivo, encuentro social y una atmósfera pensada para disfrutar sin apuros.

    Sanpedrock: una apuesta por la música local

    Sanpedrock se consolida como un espacio de difusión para artistas locales y emergentes, con una curaduría que prioriza la diversidad sonora y el intercambio entre músicos y público. En esta edición, el escenario recibirá a Camalotal, Ciervo Tapera y CruZ, tres proyectos con identidades propias dentro del rock y sus cruces con otros géneros.

    El festival busca fortalecer la escena independiente, generando un punto de encuentro donde las bandas puedan mostrar su trabajo en un contexto cercano y participativo, lejos de los grandes circuitos comerciales.

    Artistas invitados y apertura acústica

    La apertura de la noche estará a cargo de Sofía Sarah y Delfina Margarita, quienes ofrecerán un repertorio de canciones de café, ideal para marcar el clima inicial del encuentro. Con una propuesta íntima y acústica, darán paso luego a las bandas principales de la grilla.

    La musicalización general de la jornada estará en manos de Elcaffa, quien acompañará los distintos momentos del evento y aportará continuidad sonora entre cada presentación.

    Horario, entradas y propuesta gastronómica

    La cita es a partir de las 20.00 horas y la entrada tiene un valor de $10.000, que incluye un amargo obrero como parte de la experiencia. Como en cada encuentro organizado en el espacio, habrá comida casera y barra abierta, reforzando la idea de un evento que combina música, gastronomía y encuentro cultural.

    Sanpedrock se presenta así como una alternativa accesible y de calidad para quienes buscan disfrutar de la música en vivo y apoyar la producción artística local en un entorno cuidado y cercano.

    La musicalización de la jornada estará en manos de Elcaffa.

