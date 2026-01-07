miércoles 07 de enero de 2026
    • San Pedro: Actividades culturales y corte de tránsito en Mitre durante los fines de semana de verano

    Presentaron en San Pedro una agenda cultural para enero y febrero, con eventos gratuitos y pagos y peatonalización de calle Mitre los fines de semana.

    7 de enero de 2026 - 12:22
    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, junto a la Cámara de Turismo y la productora dFabular, anunciaron un cronograma de eventos culturales y artísticos que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero.

    notisanpedro.info

    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro anunció un amplio cronograma de actividades culturales y artísticas que se desarrollará durante enero y febrero, en articulación con la Cámara de Turismo y la productora dFabular. La propuesta combinará espectáculos gratuitos y eventos arancelados, con impacto directo en el espacio público.

    Agenda cultural de verano en San Pedro

    El anuncio fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Churruarin, junto a Marcela Cuñer y Martín Marí, quienes destacaron la importancia de generar una programación sostenida que fortalezca la oferta cultural local y resulte atractiva tanto para vecinos como para turistas.

    La iniciativa, de carácter privado, contempla actividades en sedes institucionales y en la vía pública, con una lógica de continuidad semanal que busca instalar a San Pedro como un polo cultural activo durante la temporada estival.

    Corte de tránsito en calle Mitre los fines de semana

    Como parte de la logística del programa, se confirmó que los días sábados y domingos se realizará el corte del tránsito vehicular en calle Mitre. La medida permitirá el desarrollo de espectáculos de circo, intervenciones artísticas y shows musicales al aire libre.

    Según explicaron los organizadores, la interrupción de la circulación tiene como objetivo garantizar la seguridad del público, favorecer el desplazamiento peatonal y ofrecer un espacio adecuado para las propuestas gratuitas previstas en el cronograma.

    Calendario de eventos y espectáculos culturales

    La agenda semanal quedó definida de la siguiente manera: los jueves se realizarán peñas de folklore; los viernes, jornadas de salsa y bachata; los sábados habrá cenas show en el salón institucional; y los sábados y domingos se desarrollarán espectáculos callejeros gratuitos.

    El inicio de las presentaciones aranceladas será este sábado con la actuación de Alejandro Gardinetti. Además, se sumarán visitas guiadas coordinadas por promotoras vinculadas a la Cámara de Turismo, que se ofrecerán durante cuatro días a la semana para difundir los atractivos locales.

    Desde el Centro de Comercio indicaron que la institución percibirá un porcentaje de lo recaudado en los eventos pagos, fondos que serán destinados a sostener el proyecto. Los detalles de cada jornada se informarán a través de los canales digitales oficiales de las entidades organizadoras.

