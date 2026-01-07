San Pedro: Actividades culturales y corte de tránsito en Mitre durante los fines de semana de verano

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, junto a la Cámara de Turismo y la productora dFabular, anunciaron un cronograma de eventos culturales y artísticos que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero.

El Centro de Comercio , Industria y Turismo de San Pedro anunció un amplio cronograma de actividades culturales y artísticas que se desarrollará durante enero y febrero, en articulación con la Cámara de Turismo y la productora dFabular. La propuesta combinará espectáculos gratuitos y eventos arancelados, con impacto directo en el espacio público.

El anuncio fue encabezado por el presidente de la entidad, Daniel Churruarin, junto a Marcela Cuñer y Martín Marí, quienes destacaron la importancia de generar una programación sostenida que fortalezca la oferta cultural local y resulte atractiva tanto para vecinos como para turistas.

La iniciativa, de carácter privado, contempla actividades en sedes institucionales y en la vía pública, con una lógica de continuidad semanal que busca instalar a San Pedro como un polo cultural activo durante la temporada estival.

Como parte de la logística del programa, se confirmó que los días sábados y domingos se realizará el corte del tránsito vehicular en calle Mitre. La medida permitirá el desarrollo de espectáculos de circo, intervenciones artísticas y shows musicales al aire libre.

Según explicaron los organizadores, la interrupción de la circulación tiene como objetivo garantizar la seguridad del público, favorecer el desplazamiento peatonal y ofrecer un espacio adecuado para las propuestas gratuitas previstas en el cronograma.

Calendario de eventos y espectáculos culturales

La agenda semanal quedó definida de la siguiente manera: los jueves se realizarán peñas de folklore; los viernes, jornadas de salsa y bachata; los sábados habrá cenas show en el salón institucional; y los sábados y domingos se desarrollarán espectáculos callejeros gratuitos.

El inicio de las presentaciones aranceladas será este sábado con la actuación de Alejandro Gardinetti. Además, se sumarán visitas guiadas coordinadas por promotoras vinculadas a la Cámara de Turismo, que se ofrecerán durante cuatro días a la semana para difundir los atractivos locales.

Desde el Centro de Comercio indicaron que la institución percibirá un porcentaje de lo recaudado en los eventos pagos, fondos que serán destinados a sostener el proyecto. Los detalles de cada jornada se informarán a través de los canales digitales oficiales de las entidades organizadoras.