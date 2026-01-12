lunes 12 de enero de 2026
    • San Nicolás: Venta libre de entradas para Boca Juniors vs Olimpia desde este lunes

    Se habilita en San Nicolás la venta general para Boca vs Olimpia, permitiendo que hinchas de todo el país compren sus entradas y asistan al encuentro.

    12 de enero de 2026 - 10:38
    Este lunes al mediodía se habilita la venta general de entradas para el partido entre Boca Juniors y Olimpia de Paraguay en el Estadio San Nicolás.

    El Norte

    El Norte

    Este lunes al mediodía se habilitará la venta general de entradas para el partido entre Boca Juniors y Olimpia de Paraguay, que se jugará el domingo 18 de enero a las 21 en el Estadio San Nicolás, uno de los escenarios deportivos más importantes de la región.

    Venta de entradas para Boca vs Olimpia abierta al público general

    Luego de una primera etapa exclusiva para residentes de San Nicolás, desde este lunes la comercialización de entradas quedará habilitada para el público en general. La decisión permitirá que hinchas de Boca Juniors, de Olimpia y del fútbol en general, provenientes de distintas ciudades y provincias, puedan adquirir sus tickets sin restricciones de domicilio.

    La venta inicial, orientada a priorizar a los vecinos nicoleños, buscó garantizar el acceso local a un evento deportivo de nivel internacional. Con esa instancia ya cumplida, la organización confirmó que se libera el expendio para todos los interesados, ampliando significativamente la demanda esperada.

    Boca Juniors y Olimpia de Paraguay, un duelo internacional en San Nicolás

    El encuentro entre Boca Juniors y Olimpia de Paraguay se enmarca en la agenda de partidos de verano que se disputan en el Estadio San Nicolás. Se trata de un duelo de alto atractivo, ya que enfrenta a dos clubes históricos del continente, con fuerte convocatoria y tradición internacional.

    Para Boca, el partido forma parte de su preparación de cara a la competencia oficial, mientras que para Olimpia representa una oportunidad de medirse ante uno de los equipos más populares de Argentina. La presencia de ambas instituciones garantiza un marco multitudinario y un fuerte interés mediático.

    Impacto deportivo y turístico del partido en la ciudad

    La realización de eventos de esta magnitud genera un impacto positivo en San Nicolás, no solo desde lo deportivo, sino también en términos turísticos y comerciales. La llegada de hinchas desde distintos puntos del país impulsa la ocupación hotelera, el movimiento gastronómico y la actividad comercial.

    El Estadio San Nicolás continúa consolidándose como una plaza clave para la realización de partidos de jerarquía, recibiendo a equipos de primer nivel y posicionando a la ciudad dentro del calendario futbolístico nacional e internacional. El partido del domingo promete ser una nueva jornada histórica para el deporte local.

