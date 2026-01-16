San Nicolás: Vecinos de barrio Garetto reclaman soluciones por la acumulación de basura en el Polideportivo

Un grupo de vecinos de barrio Garetto expresó su preocupación por el estado de abandono y la constante acumulación de basura en el Polideportivo del barrio, un espacio pensado para el deporte, la recreación y el encuentro familiar.

Vecinos del barrio Garetto de San Nicolás manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el Polideportivo, un espacio clave para la vida comunitaria que, según denuncian, se ve afectado por la acumulación constante de basura. Aseguran que el problema persiste desde hace tiempo y reclaman una respuesta integral.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, día tras día se arrojan residuos de distinto tipo tanto dentro del predio como en sus alrededores. Entre los desechos más frecuentes aparecen restos de carnicerías y verdulerías, que provocan olores nauseabundos, además de escombros, ramas, muebles en desuso y bolsas de residuos domiciliarios.

La presencia permanente de basura no solo genera un impacto visual negativo, sino que también afecta la higiene del lugar y desalienta su uso para actividades deportivas y recreativas, especialmente por parte de familias y niños que concurren habitualmente al polideportivo.

Los vecinos indicaron que gran parte de los residuos serían arrojados por personas que viven en las inmediaciones del predio, lo que agrava la situación y dificulta que las tareas de limpieza tengan un efecto duradero. Si bien reconocen que en distintas oportunidades se realizaron trabajos de recolección, aseguran que a las pocas horas el lugar vuelve a encontrarse en condiciones similares.

También señalaron que ya realizaron reclamos a través de los canales municipales correspondientes, aunque consideran que las respuestas no siempre llegan a tiempo o resultan insuficientes para resolver el problema de fondo. Por ese motivo, decidieron visibilizar el reclamo públicamente.

Propuestas para recuperar el Polideportivo de barrio Garetto

Entre las medidas planteadas, los vecinos consideran fundamental la colocación de cartelería visible que identifique al predio como espacio público, el refuerzo de los controles y la aplicación de sanciones a quienes arrojen residuos de manera indebida.

El pedido apunta a preservar un lugar central para el barrio Garetto, destinado al deporte, la recreación y el encuentro social, y a promover una mayor responsabilidad individual en el cuidado de los espacios comunes. Según expresaron, el objetivo es lograr una solución sostenida que permita recuperar el polideportivo para toda la comunidad.