viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Vecinos de barrio Garetto reclaman soluciones por la acumulación de basura en el Polideportivo

    Residuos de todo tipo se repiten a diario en el predio barrial de San Nicolás. Vecinos denuncian abandono, malos olores y piden controles.

    16 de enero de 2026 - 09:37
    Un grupo de vecinos de barrio Garetto expresó su preocupación por el&nbsp;estado de abandono y la constante acumulación de basura&nbsp;en el Polideportivo del barrio, un espacio pensado para el deporte, la recreación y el encuentro familiar.

    Un grupo de vecinos de barrio Garetto expresó su preocupación por el estado de abandono y la constante acumulación de basura en el Polideportivo del barrio, un espacio pensado para el deporte, la recreación y el encuentro familiar.

    Opinando San Nicolás

    Vecinos del barrio Garetto de San Nicolás manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el Polideportivo, un espacio clave para la vida comunitaria que, según denuncian, se ve afectado por la acumulación constante de basura. Aseguran que el problema persiste desde hace tiempo y reclaman una respuesta integral.

    Lee además
    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo
    El nicoleño Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile y buscará otro ascenso con Rangers de Talca.

    El nacido en San Nicolás Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile

    Basura acumulada y deterioro del espacio público

    De acuerdo al testimonio de los vecinos, día tras día se arrojan residuos de distinto tipo tanto dentro del predio como en sus alrededores. Entre los desechos más frecuentes aparecen restos de carnicerías y verdulerías, que provocan olores nauseabundos, además de escombros, ramas, muebles en desuso y bolsas de residuos domiciliarios.

    La presencia permanente de basura no solo genera un impacto visual negativo, sino que también afecta la higiene del lugar y desalienta su uso para actividades deportivas y recreativas, especialmente por parte de familias y niños que concurren habitualmente al polideportivo.

    Reclamos reiterados y respuestas insuficientes

    Los vecinos indicaron que gran parte de los residuos serían arrojados por personas que viven en las inmediaciones del predio, lo que agrava la situación y dificulta que las tareas de limpieza tengan un efecto duradero. Si bien reconocen que en distintas oportunidades se realizaron trabajos de recolección, aseguran que a las pocas horas el lugar vuelve a encontrarse en condiciones similares.

    También señalaron que ya realizaron reclamos a través de los canales municipales correspondientes, aunque consideran que las respuestas no siempre llegan a tiempo o resultan insuficientes para resolver el problema de fondo. Por ese motivo, decidieron visibilizar el reclamo públicamente.

    Propuestas para recuperar el Polideportivo de barrio Garetto

    Entre las medidas planteadas, los vecinos consideran fundamental la colocación de cartelería visible que identifique al predio como espacio público, el refuerzo de los controles y la aplicación de sanciones a quienes arrojen residuos de manera indebida.

    El pedido apunta a preservar un lugar central para el barrio Garetto, destinado al deporte, la recreación y el encuentro social, y a promover una mayor responsabilidad individual en el cuidado de los espacios comunes. Según expresaron, el objetivo es lograr una solución sostenida que permita recuperar el polideportivo para toda la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo

    El nacido en San Nicolás Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile

    San Nicolás: Contratistas rurales proyectan inversiones y preparan su cumbre sectorial en Expoagro 2026

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo
    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    El interés por los deportes electrónicos crece de forma constante, y en el ecosistema de casino online

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los ladrones lograron apoderarse ilegítimamente de un cerdo vivo y descartaron un ejemplar porcino que llevaban muerto.

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Viernes 16 de enero - Versión PDF