San Nicolás: Sofía Mazón será la entrenadora de la Primera División Hockey de Regatas

Regatas comienza a planificar la temporada 2026, la gran novedad fue la inclusión de Sofía Mazón como nueva entrenadora del equipo de Primera División

El hockey femenino del Club Regatas de San Nicolás comenzó a delinear su proyecto deportivo para la temporada 2026 y confirmó una decisión clave: Sofía Mazón será la nueva entrenadora de la Primera División. La jugadora asumirá el desafío de conducir al plantel principal sin dejar su rol dentro de la cancha, en una apuesta fuerte de la institución.

Luego de la salida de Federico Acedo como entrenador, la dirigencia del club náutico avanzó con la reorganización del hockey de Primera División. En ese contexto, la elección de Sofía Mazón representa una continuidad del trabajo interno y una señal de confianza hacia una referente formada dentro de la institución.

La planificación ya está en marcha y el objetivo principal será sostener la categoría en el competitivo Litoral A, una meta que exige regularidad, experiencia y un plantel comprometido desde el inicio de la pretemporada.

La designación de Mazón implica un doble rol poco habitual pero cada vez más frecuente en el hockey regional. La nueva entrenadora continuará siendo parte del equipo como jugadora, aportando liderazgo dentro del campo de juego y trasladando su visión táctica al banco de suplentes.

Durante 2025, Mazón estuvo a cargo de las categorías Sub-16 y Sub-19, donde desarrolló una tarea formativa destacada. Esa experiencia fue determinante para que el club confiara en ella para dar el salto a la conducción del plantel superior.

Apoyo externo y objetivos claros para el plantel

A fines de 2025, Regatas también confirmó la incorporación de Manuel Brunett, ex jugador de Los Leones y campeón olímpico, quien se desempeñará como asesor deportivo. Su llegada apunta a fortalecer el proyecto, brindando acompañamiento técnico y estratégico al cuerpo de entrenadores.

De cara a la próxima temporada, Mazón tendrá además la responsabilidad de seguir al frente de la Sub-19, buscando una articulación directa entre las divisiones formativas y la Primera. Con un esquema de trabajo integral, el club apuesta a consolidarse en el Litoral A y sostener un proceso a largo plazo.