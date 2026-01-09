viernes 09 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Sofía Mazón será la entrenadora de la Primera División Hockey de Regatas

    Tras la salida de Federico Acedo, Regatas de San Nicolás confirmó a Mazón como nueva entrenadora de Primera.

    9 de enero de 2026 - 14:00
    Regatas comienza a planificar la temporada 2026, la gran novedad fue la inclusión de Sofía Mazón como nueva entrenadora del equipo de Primera División

    Regatas comienza a planificar la temporada 2026, la gran novedad fue la inclusión de Sofía Mazón como nueva entrenadora del equipo de Primera División

    deporteshoy.com.ar

    El hockey femenino del Club Regatas de San Nicolás comenzó a delinear su proyecto deportivo para la temporada 2026 y confirmó una decisión clave: Sofía Mazón será la nueva entrenadora de la Primera División. La jugadora asumirá el desafío de conducir al plantel principal sin dejar su rol dentro de la cancha, en una apuesta fuerte de la institución.

    Lee además
    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1737, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1654.

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás
    El último mapa oficial ubica al Partido de San Nicolás dentro de una zona con alto riesgo de incendios.

    San Nicolás, entre las ciudades bonaerenses con alto riesgo de incendios

    Regatas define su conducción para la temporada 2026

    Luego de la salida de Federico Acedo como entrenador, la dirigencia del club náutico avanzó con la reorganización del hockey de Primera División. En ese contexto, la elección de Sofía Mazón representa una continuidad del trabajo interno y una señal de confianza hacia una referente formada dentro de la institución.

    La planificación ya está en marcha y el objetivo principal será sostener la categoría en el competitivo Litoral A, una meta que exige regularidad, experiencia y un plantel comprometido desde el inicio de la pretemporada.

    Sofía Mazón, jugadora y entrenadora en el Litoral A

    La designación de Mazón implica un doble rol poco habitual pero cada vez más frecuente en el hockey regional. La nueva entrenadora continuará siendo parte del equipo como jugadora, aportando liderazgo dentro del campo de juego y trasladando su visión táctica al banco de suplentes.

    Durante 2025, Mazón estuvo a cargo de las categorías Sub-16 y Sub-19, donde desarrolló una tarea formativa destacada. Esa experiencia fue determinante para que el club confiara en ella para dar el salto a la conducción del plantel superior.

    Apoyo externo y objetivos claros para el plantel

    A fines de 2025, Regatas también confirmó la incorporación de Manuel Brunett, ex jugador de Los Leones y campeón olímpico, quien se desempeñará como asesor deportivo. Su llegada apunta a fortalecer el proyecto, brindando acompañamiento técnico y estratégico al cuerpo de entrenadores.

    De cara a la próxima temporada, Mazón tendrá además la responsabilidad de seguir al frente de la Sub-19, buscando una articulación directa entre las divisiones formativas y la Primera. Con un esquema de trabajo integral, el club apuesta a consolidarse en el Litoral A y sostener un proceso a largo plazo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    San Nicolás, entre las ciudades bonaerenses con alto riesgo de incendios

    San Nicolás mantiene activa su tienda de compras online oficial con productos locales y fines solidarios

    En San Nicolás la donación de sangre no se toma vacaciones y refuerzan la convocatoria

    San Nicolás: Última semana para aprovechar los descuentos del plan de pago anual de tasas municipales

    San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país

    Río Paraná en San Nicolás supera los 2 metros y registra su nivel más alto en un año

    San Nicolás: Santiago Passaglia resaltó los espacios públicos como eje de encuentro y prioridad de gestión

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos

    En San Nicolás, Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo en su segundo partido amistoso

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El último mapa oficial ubica al Partido de San Nicolás dentro de una zona con alto riesgo de incendios.

    San Nicolás, entre las ciudades bonaerenses con alto riesgo de incendios

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Al menor lo agredieron dos sujetos que lo atacaron con un rebenque.

    El fiscal Pertierra investiga la agresión de vecinos con un rebenque a un menor en el barrio Mastrángelo

    Por Alfonso Godoy
    Los países del Mercosur celebran la decisión.

    Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina

    Coco Bello fue rescatado del interior del auto que volcó en la autopista de la ruta 8.

    Carlos "Coco" Bello recibía el alta médica tras el rescate del interior del auto que volcó en la autopista

    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1737, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1654.

    Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

    La Fiesta del Durazno 2025 se desarrolló durante una jornada con buen marco de público. 

    San Pedro: Confirmaron que la Fiesta del Durazno será el 7 de febrero en Gobernador Castro