San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el informe «Mercado de Trabajo» correspondiente al tercer trimestre de 2025, con números que reflejan una marcada mejora del empleo en San Nicolás.

San Nicolás exhibe una mejora significativa en su situación laboral, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ). Los datos correspondientes al tercer trimestre de 2025 reflejan una fuerte baja del desempleo , junto con un aumento de la tasa de actividad y del nivel de empleo en el distrito.

El informe «Mercado de Trabajo» del Indec reveló que la tasa de desocupación en San Nicolás se ubicó en 5,4% durante el tercer trimestre de 2025. Este valor representa un descenso de 3,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, cuando el desempleo alcanzaba el 9,3%.

La comparación interanual también confirma la tendencia positiva: la desocupación cayó 1,8 puntos en relación con el tercer trimestre de 2024, período en el que el indicador se situaba en 7,2%. En términos absolutos, sobre una población cercana a los 200 mil habitantes, unas 88 mil personas integran la población económicamente activa, con alrededor de 5.000 personas desocupadas.

El relevamiento oficial señala que la subocupación alcanza al 12,6% de la población económicamente activa, lo que equivale a unas 11.000 personas. Si bien este indicador mostró un aumento frente al trimestre previo, cuando se ubicaba en 8,4%, se mantiene 7,2 puntos por debajo del nivel registrado un año atrás.

Además, el informe del Indec detalla que aproximadamente 12.000 personas ocupadas manifestaron estar en la búsqueda de otro empleo al momento de realizarse la Encuesta Permanente de Hogares, un dato que refleja tanto la necesidad de mejorar ingresos como la mayor movilidad del mercado laboral local.

Mejora en la tasa de actividad y empleo

En cuanto a los indicadores generales, la tasa de actividad en San Nicolás se ubicó en 43,9%, con una suba de 1,6 puntos respecto del segundo trimestre de 2025 y de 1,7 puntos en la comparación interanual. Por su parte, la tasa de empleo alcanzó el 41,5%, mostrando un incremento de 3,2 puntos frente al trimestre anterior y de 2,3 puntos en relación con el mismo período del año pasado.

Los números difundidos por el Indec consolidan así un escenario de recuperación del mercado laboral en San Nicolás, con una marcada reducción del desempleo y una evolución positiva de los principales indicadores de actividad y empleo.