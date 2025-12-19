viernes 19 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás registra una fuerte baja del desempleo y mejora en los indicadores laborales

    San Nicolás muestran una caída pronunciada de la desocupación y un crecimiento sostenido del empleo, según el Indec.

    19 de diciembre de 2025 - 13:47
    El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el informe&nbsp;«Mercado de Trabajo»&nbsp;correspondiente al&nbsp;tercer trimestre de 2025, con números que reflejan una&nbsp;marcada mejora del empleo en San Nicolás.

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el informe «Mercado de Trabajo» correspondiente al tercer trimestre de 2025, con números que reflejan una marcada mejora del empleo en San Nicolás.

    Google

    San Nicolás exhibe una mejora significativa en su situación laboral, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los datos correspondientes al tercer trimestre de 2025 reflejan una fuerte baja del desempleo, junto con un aumento de la tasa de actividad y del nivel de empleo en el distrito.

    Lee además
    Al chatarrero lo detuvieron porque trasladaba cable del tendido de media tensión de la CELP y 50 kilos de alambres de cobre.

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados
    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, oriundo de Comodoro Rivadavia.

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Caída del desempleo según datos del Indec

    El informe «Mercado de Trabajo» del Indec reveló que la tasa de desocupación en San Nicolás se ubicó en 5,4% durante el tercer trimestre de 2025. Este valor representa un descenso de 3,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, cuando el desempleo alcanzaba el 9,3%.

    La comparación interanual también confirma la tendencia positiva: la desocupación cayó 1,8 puntos en relación con el tercer trimestre de 2024, período en el que el indicador se situaba en 7,2%. En términos absolutos, sobre una población cercana a los 200 mil habitantes, unas 88 mil personas integran la población económicamente activa, con alrededor de 5.000 personas desocupadas.

    Subocupación y búsqueda de empleo adicional

    El relevamiento oficial señala que la subocupación alcanza al 12,6% de la población económicamente activa, lo que equivale a unas 11.000 personas. Si bien este indicador mostró un aumento frente al trimestre previo, cuando se ubicaba en 8,4%, se mantiene 7,2 puntos por debajo del nivel registrado un año atrás.

    Además, el informe del Indec detalla que aproximadamente 12.000 personas ocupadas manifestaron estar en la búsqueda de otro empleo al momento de realizarse la Encuesta Permanente de Hogares, un dato que refleja tanto la necesidad de mejorar ingresos como la mayor movilidad del mercado laboral local.

    Mejora en la tasa de actividad y empleo

    En cuanto a los indicadores generales, la tasa de actividad en San Nicolás se ubicó en 43,9%, con una suba de 1,6 puntos respecto del segundo trimestre de 2025 y de 1,7 puntos en la comparación interanual. Por su parte, la tasa de empleo alcanzó el 41,5%, mostrando un incremento de 3,2 puntos frente al trimestre anterior y de 2,3 puntos en relación con el mismo período del año pasado.

    Los números difundidos por el Indec consolidan así un escenario de recuperación del mercado laboral en San Nicolás, con una marcada reducción del desempleo y una evolución positiva de los principales indicadores de actividad y empleo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue

    Una joven de San Nicolás fue apuñalada por su esposo en Italia y permanece internada

    El Trofeo de Campeones de fútbol se define en San Nicolás: Platense y Estudiantes juegan este sábado a las 18

    Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina

    Puesta en valor en San Nicolás: proyectan reformas para la plaza Ponce de León

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, oriundo de Comodoro Rivadavia.

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Al chatarrero lo detuvieron porque trasladaba cable del tendido de media tensión de la CELP y 50 kilos de alambres de cobre.

    Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    Por Alfonso Godoy
    Los somiseros aceleraron las negociaciones en los últimos días tras el tricampeonato en la Primera local y concretaron las incorporaciones del interno Sebastián Uranga (h), del escolta Juan Pablo Pedemonte y del joven base Emanuel Ferreyra, oriundo de Comodoro Rivadavia.

    Básquetbol de San Nicolás: Somisa cerró su plantel para la Liga Federal con tres refuerzos de jerarquía

    Con entrada libre y gratuita, el Inclusive Model Fest cierra, en el Parque Belgrano, el Mes de la Discapacidad.

    Una alfombra roja para la inclusión: casi 50 personas con discapacidad desfilarán en el Inclusive Model Fest

    Vuelven las Fiestasde fin de año y regresa la urticante problemática de la pirotecnia.

    "La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en las mascotas

    CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital

    San Pedro: CICOP inicia un paro por tiempo indeterminado y convoca a un cacerolazo frente al Hospital