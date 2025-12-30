San Nicolás: pidieron juicio oral para ocho acusados por una organización narco

La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, solicitó juicio oral para ocho individuos a cargo de una organización que se dedicaba al transporte y tráfico de estupefacientes. Google-ilustrativa

La Justicia Federal solicitó elevar a juicio oral una causa clave por narcotráfico en la región. En San Nicolás piden el juicio para ocho personas fueron acusadas de integrar una organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes, cuya investigación comenzó en 2022 tras el hallazgo de una avioneta abandonada en la zona rural del norte bonaerense.

Avioneta en Pergamino y origen de la investigación La pesquisa se inició el 6 de mayo de 2022, cuando una avioneta Cessna sin matrícula fue hallada abandonada en un campo del paraje El Socorro, partido de Pergamino. En su interior se encontraron elementos que evidenciaban una operatoria internacional, lo que permitió detectar una ruta aérea desde Bolivia y Perú para el ingreso de cocaína al país.

Quiénes integraban la organización y cuáles eran sus roles Según la acusación del fiscal federal Matías Di Lello, la banda estaba liderada por Alan “Lawers” Ávila, Fernando Chiorazo y Lucas Morales, quienes se encargaban de la adquisición de la materia prima y la producción de estupefacientes. El resto de los imputados cumplía funciones vinculadas al transporte, distribución y comercialización en distintos puntos del país.

Allanamientos, secuestro y pedido de juicio oral En marzo de 2023 se realizaron allanamientos simultáneos en Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, con numerosas detenciones y el secuestro de drogas, dinero, armas, vehículos y equipamiento para la producción. Para la fiscalía, quedó probado el accionar coordinado de la organización, por lo que solicitó el juicio oral por tráfico agravado de estupefacientes y otros delitos conexos.

Compartí esta nota en redes sociales:





