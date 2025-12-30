San Nicolás inicia en enero la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

El primer mes del año se le dará inicio a una nueva campaña vacunatoria, con el fin de prevenir a las gestantes y los recién nacidos. Google-ilustrativa

Con el comienzo del nuevo año, San Nicolás pondrá en marcha en enero la vacunación contra el virus sincicial respiratorio, una estrategia clave para prevenir complicaciones respiratorias en bebés. La campaña, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación 2026, busca anticiparse al aumento de casos durante el otoño y el invierno.

Vacunación contra el VSR: a quiénes está dirigida En esta primera etapa, la vacunación está destinada a personas embarazadas que transiten entre las semanas 32 y 36 con seis días de gestación. Aplicada en ese período, la vacuna permite la transferencia de anticuerpos al bebé, otorgándole protección desde el nacimiento y durante los primeros meses de vida.

Dónde vacunarse en San Nicolás Las dosis estarán disponibles de forma gratuita en los vacunatorios y centros de salud públicos de la ciudad. El objetivo es garantizar el acceso equitativo y asegurar que la población priorizada reciba la inmunización antes del inicio de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

Prevención y planificación sanitaria El adelanto de la campaña responde a una planificación nacional orientada a reducir internaciones pediátricas y la presión sobre el sistema de salud. Junto con la vacuna contra el VSR, se distribuirán otras dosis del calendario, reforzando la prevención y el cuidado de la salud comunitaria.

