martes 30 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás inicia en enero la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

    La campaña gratuita en San Nicolás apunta a proteger a gestantes y recién nacidos antes del pico de virus respiratorios.

    30 de diciembre de 2025 - 11:54
    El primer mes del año se le dará inicio a una nueva campaña vacunatoria, con el fin de prevenir a las gestantes y los recién nacidos.

    El primer mes del año se le dará inicio a una nueva campaña vacunatoria, con el fin de prevenir a las gestantes y los recién nacidos.

    Google-ilustrativa

    Con el comienzo del nuevo año, San Nicolás pondrá en marcha en enero la vacunación contra el virus sincicial respiratorio, una estrategia clave para prevenir complicaciones respiratorias en bebés. La campaña, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación 2026, busca anticiparse al aumento de casos durante el otoño y el invierno.

    Lee además
    La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, solicitó juicio oral para ocho individuos a cargo de una organización que se dedicaba al transporte y tráfico de estupefacientes.

    San Nicolás: pidieron juicio oral para ocho acusados por una organización narco
    El costo de la movilidad urbana acumuló aumentos por encima del 30% en San Nicolás

    San Nicolás: La movilidad urbana subió más del 30% en 2025 y encareció moverse por la ciudad

    Vacunación contra el VSR: a quiénes está dirigida

    En esta primera etapa, la vacunación está destinada a personas embarazadas que transiten entre las semanas 32 y 36 con seis días de gestación. Aplicada en ese período, la vacuna permite la transferencia de anticuerpos al bebé, otorgándole protección desde el nacimiento y durante los primeros meses de vida.

    Dónde vacunarse en San Nicolás

    Las dosis estarán disponibles de forma gratuita en los vacunatorios y centros de salud públicos de la ciudad. El objetivo es garantizar el acceso equitativo y asegurar que la población priorizada reciba la inmunización antes del inicio de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

    Prevención y planificación sanitaria

    El adelanto de la campaña responde a una planificación nacional orientada a reducir internaciones pediátricas y la presión sobre el sistema de salud. Junto con la vacuna contra el VSR, se distribuirán otras dosis del calendario, reforzando la prevención y el cuidado de la salud comunitaria.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: pidieron juicio oral para ocho acusados por una organización narco

    San Nicolás: La movilidad urbana subió más del 30% en 2025 y encareció moverse por la ciudad

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    Escuelas Abiertas en Verano: En San Nicolás más de 600 estudiantes ya se preinscribieron

    Finalizó el descuento educativo y estudiantes de San Nicolás pagan tarifa plana durante el receso

    Éxito solidario en San Nicolás: se agotaron 1.500 latas del pan dulce nicoleño y se reunieron $15 millones

    Crece la presión sobre el mercado laboral en San Nicolás-Villa Constitución y alcanza el 30,6%

    Club Regatas de San Nicolás y La Emilia definen el campeón en General Rojo

    San Nicolás: En 2025 ingresaron más de 5900 denuncias por violencia de género en el Departamento Judicial

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, solicitó juicio oral para ocho individuos a cargo de una organización que se dedicaba al transporte y tráfico de estupefacientes.

    San Nicolás: pidieron juicio oral para ocho acusados por una organización narco

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tarifas: anunciaron cuánto aumentarán la luz y el gas desde el jueves

    Tarifas: anunciaron cuánto aumentarán la luz y el gas desde el jueves
    Brenda Bernard cruza la meta segunda para cerrar su 2025 con un nuevo podio.

    Brenda Bernard despidió el 2025 con un segundo puesto en Junín

    Un hecho tan grave como indignante salió a la luz en las últimas horas en Ramallo y ya genera un profundo malestar en la comunidad.

    Ramallo: Robaron la tarjeta de un paciente en el Hospital Gomendio, pagaron una deuda y luego falleció

    Días de calor: cuáles son las formas de tener un uso responsable del agua potable en Pergamino

    Días de calor: cuáles son las formas de tener un uso responsable del agua potable en Pergamino

    Tránsito y seguridad vial: ¿Qué documentos obligatorios se necesitan para viajar?

    Tránsito y seguridad vial: ¿Qué documentos obligatorios se necesitan para viajar?