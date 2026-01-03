San Nicolás: Fernando Stagnari seguirá en el Club Atletico Paraná y liderará el proyecto deportivo en 2026

Con un posteo en sus redes sociales, el Club Atlético Paraná confirmó la continuidad de Fernando Stagnari como entrenador de cara a la temporada 2026.

El Club Atlético Paraná San Nicolás anunció oficialmente este viernes la continuidad de Fernando Stagnari como entrenador del plantel de Primera División para la temporada 2026. La confirmación llegó a través de un comunicado difundido en redes sociales , donde la institución valoró el trabajo realizado y ratificó su respaldo al proyecto deportivo iniciado.

La entidad ubicada en la esquina de Rivadavia y Necochea hizo pública la renovación del vínculo con el técnico villense mediante un mensaje cargado de respaldo institucional. “Esta renovación no es solo una firma: es una apuesta al trabajo, al compromiso y a un proyecto deportivo que sigue creciendo”, expresaron desde el club, remarcando la confianza depositada en el cuerpo técnico.

En el mismo comunicado, Paraná subrayó las cualidades que llevaron a sostener a Stagnari en el cargo, destacando su carácter, la identidad de juego lograda y la pasión demostrada por los colores celestes. El mensaje cerró con una consigna clara que sintetiza el rumbo elegido: “Seguimos juntos. Seguimos creciendo. Vamos Paraná”.

El ciclo de Stagnari durante la temporada 2025 tuvo momentos destacados y otros de mayor dificultad. En el torneo Apertura, el equipo realizó una muy buena campaña que lo llevó a finalizar en el segundo puesto de la clasificación general, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen.

Sin embargo, en la Liguilla el camino se interrumpió rápidamente. Paraná quedó eliminado en el primer cruce ante Somisa, tras empatar sin goles como visitante y caer por 2 a 1 en condición de local, resultado que generó una temprana despedida de la competencia.

Torneo Regional Federal Amateur y Copa Nicoleña: experiencia y crecimiento

En el segundo semestre, el Clausura no comenzó de la mejor manera y el equipo no logró acceder a la Liguilla, por lo que el foco se trasladó a los torneos paralelos. En el Federal Amateur, Paraná consiguió un hecho histórico al clasificar por primera vez a la segunda fase, aunque quedó eliminado frente a Lima FC, con una serie marcada por la derrota en casa y una valiosa victoria como visitante que no alcanzó para avanzar.

Por su parte, en la Copa Nicoleña el conjunto celeste llegó hasta las semifinales. Allí fue eliminado por La Emilia en una definición por penales disputada en cancha de Conesa, cerrando un año competitivo que, pese a no lograr títulos, dejó bases sólidas para encarar el nuevo desafío bajo la conducción de Fernando Stagnari.