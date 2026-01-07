miércoles 07 de enero de 2026
    • San Nicolás, entre las ciudades con el boleto de colectivo más caro del país

    El pasaje local en San Nicolás supera los $1.550 y la ciudad se mantiene entre las 16 con tarifas más altas, lejos de los valores del AMBA.

    7 de enero de 2026 - 18:03
    Evsha
    San Nicolás sigue destacándose por tener uno de los boletos de colectivo más caros del país. Con un valor que superará los $1.556,26 tras el próximo aumento, la ciudad refleja una marcada diferencia con los precios del transporte urbano en el AMBA, consolidando su lugar entre las localidades con tarifas más elevadas a nivel nacional.

    Ranking nacional de tarifas: San Nicolás en la cima

    Según el informe de enero de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), San Nicolás ocupa actualmente el puesto 16 en el ranking de tarifas urbanas. Con el nuevo aumento, que aún no se aplica plenamente en las unidades de la empresa Vercelli, la ciudad podría escalar al top 14 de localidades con boletos más caros.

    Comparación con otras ciudades del país

    El listado nacional está encabezado por Pinamar ($2.625), seguida por San Martín de los Andes ($2.300), Pergamino ($2.214) y Centenario ($1.997). Inmediatamente debajo de San Nicolás se ubican El Dorado ($1.500) y Villa Carlos Paz ($1.497), evidenciando la fuerte diferencia con otras localidades del interior.

    Fuerte contraste con el AMBA y debate sobre subsidios

    La brecha con el Área Metropolitana de Buenos Aires es notoria: en la provincia el pasaje se ubica en $688 y en la Ciudad de Buenos Aires en $620, mientras que el sistema nacional subsidiado mantiene el boleto en $494. Esta diferencia reactiva el debate sobre la disparidad de costos entre el interior y la región metropolitana.

