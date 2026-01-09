viernes 09 de enero de 2026
    • San Nicolás, entre las ciudades bonaerenses con alto riesgo de incendios

    El último mapa oficial del Servicio Nacional de Manejo del Fuego advierte un riesgo alto en San Nicolás.

    9 de enero de 2026 - 09:08
    El último mapa oficial ubica al Partido de San Nicolás dentro de una zona con alto riesgo de incendios.

    

    El Norte

    San Nicolás de los Arroyos fue incluida entre las ciudades bonaerenses con alto riesgo de incendios, según el último informe elaborado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional, que analiza variables climáticas y ambientales que favorecen la propagación del fuego en distintas regiones del país.

    

    
     

    

    Riesgo de incendios en San Nicolás y el norte bonaerense

    De acuerdo con el relevamiento oficial, el Partido de San Nicolás integra una franja del norte provincial donde el riesgo se ubica entre alto y muy alto. Si bien no alcanza el nivel extremo registrado en otras zonas, las condiciones actuales resultan propicias para la rápida expansión del fuego, especialmente en áreas rurales y periurbanas.

    Factores climáticos que favorecen la propagación del fuego

    Los organismos explican que el escenario se ve agravado por la combinación de altas temperaturas, bajos niveles de humedad —inferiores al 30%— y vientos persistentes. En este contexto, pastizales secos, rastrojos de cosecha y vegetación baja funcionan como combustible ante cualquier foco ígneo.

    Delta del Paraná: riesgo extremo y antecedentes recientes

    El informe ubica al Delta del río Paraná entre las áreas con riesgo extremo de incendios. Un reporte del Museo de Ciencias Naturales “Antonio Scasso” de San Nicolás indicó que durante 2025 se detectaron 2318 focos de calor en el área PIECAS DP, un 70% más que en 2024, con unas 32 mil hectáreas afectadas.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

     

    

    

    

    