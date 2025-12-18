jueves 18 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

    El juvenil de San Nicolás que juega en Estudiantes y la Selección Sub 20 se quedó con el máximo premio del Círculo de Periodistas Deportivos.

    18 de diciembre de 2025 - 17:44
    El juvenil futbolista de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el máximo reconocimiento de los periodistas deportivos de San Nicolás

    El juvenil futbolista de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el máximo reconocimiento de los periodistas deportivos de San Nicolás

    El Norte

    Valente Pierani fue consagrado con el Plumi de Oro en una nueva edición de los Premios Plumi, el máximo reconocimiento que otorgan los periodistas deportivos de San Nicolás, en una noche cargada de emoción, homenajes y celebraciones a los deportistas más destacados de la temporada.

    Lee además
    La 20° edición se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo próximo en el Predio Ferial y Autódromo San Nicolás.

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica
    El Círculo de Periodistas Deportivos de San Nicolás organizará esta noche una nueva edición de la Fiesta del Deporte, la cual en esta oportunidad llevará el nombre de “Higinio Yacopetti”.

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

    Valente Pierani, figura del fútbol y orgullo local

    El futbolista juvenil de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el galardón más importante de la noche, coronando un año de crecimiento deportivo y proyección nacional que lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

    Gala histórica de los Premios Plumi en San Nicolás

    La ceremonia se desarrolló en el auditorio de la Iglesia Dios es Amor y llevó el nombre “Higinio Yacopetti”, en homenaje al reconocido periodista nicoleño. Familiares del homenajeado participaron del acto, que contó con el apoyo de destacadas empresas e instituciones locales.

    Todos los premios y reconocimientos de la noche

    La Copa Más Shipping fue para la fisicoculturista Pamela Ghelfi, campeona mundial en Las Vegas, mientras que Ema Barbotto ganó el Plumi de la Gente. Además, se entregaron distinciones en más de 30 disciplinas y reconocimientos especiales a clubes, atletas y dirigentes del deporte regional.

    Todos los ganadores

    Ajedrez: Valentín Lagar

    Atletismo: Renata Dentis

    Automovilismo: Claudio Muciachio

    Básquet: Genaro Calcaterra

    Bochas: Oscar Salgado

    Boxeo: Kevin Mosconi

    Ciclismo: Santiago Gruñeiro

    Paradeporte: Adolfo Berdún

    Fisicoculturismo: Matías Méndez

    Fútbol masculino: Nicolás Dormisch

    Fútbol local femenino: Daniela Rocco

    Fútbol profesional: Valente Pierani

    Futsal: Diego Pérez

    Gimnasia: Manuel Sánchez

    Golf: Nicanor Raminger

    Handball: Jenifer Geoghegan

    Hockey s/Césped: Brisa Gianetti

    Karate: Eros Latapy

    Kickboxing / MMA: Selene Taboada

    Mountain Bike: Sebastián Sánchez

    Natación: Galo Sívori

    Pádel: Samai Silpituca

    Patín artístico: Macarena Martínez

    Remo: Cristian Llover/Renzo Ferrari

    Rugby: Juan Brogliatti

    Taekwondo: Celina Ríos

    Tenis: Felipe Goñi

    Tenis de mesa: Sebastián Maggi

    Tiro: Ariel Paniagua/Claudio Milutinovich

    Tiro con Arco: Eduardo Torresi

    Triatlón: Cecilia Rubianes

    Vóley: Agustin Rivero.

    Yachting: Joaquín Carreto

    Terna Ramallo: Juan Pedro Bertoluzi (vóley)

    Reconocimientos especiales

    Hockey Club Regatas 1ra. División.

    Hockey Club Regatas Sub-14

    Centro de Educación Física N° 19 “Carlos María Díaz Bancalari”

    Vóley Club Defensores Sub-12 femenino

    José Defelippo (básquet)

    Fútbol femenino Club Somisa

    “Desafío Rosa”

    Pamela Ghelfi (fisicoculturismo)

    Tomás Farjat (tenis)

    Marisa Martinelli/María de los Ángeles Ragolia (pádel)

    Estefanía Olivera/Leonela Acosta (pádel)

    Mauro Gelvez (powerlifting)

    Rodolfo Sammataro y Juan Ángel Fernández (pelota paleta)

    Handball juvenil masculino Club Regatas

    Handball selecciones mayores femenina y masculina de Asbalnor

    Andrea Garassi (atletismo)

    Juan Manuel Flores (crossfit)

    Básquet Regatas femenino y masculino U13

    Nicolás Ferreyra (básquet)

    Carolina Ferreyra (golf)

    Tiziano Acosta (bochas)

    Josefina Virgillito y Maive Fernández (básquet).

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    Se entregan hoy en San Nicolás los Premios Plumi 2025 en la Fiesta del Deporte

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue

    Una joven de San Nicolás fue apuñalada por su esposo en Italia y permanece internada

    El Trofeo de Campeones de fútbol se define en San Nicolás: Platense y Estudiantes juegan este sábado a las 18

    Básquetbol femenino: las Sub-13 de Regatas de San Nicolás también fueron campeonas en la Rosarina

    Puesta en valor en San Nicolás: proyectan reformas para la plaza Ponce de León

    San Nicolás: Grupo Oroño definió las prestaciones del nuevo sanatorio de Zona Sur

    Más de 600 estudiantes de San Nicolás cerraron las prácticas profesionalizantes del COPRET 2025

    San Nicolás: Ternium cerró el año con un multitudinario concierto sinfónico en el Parque San Martín

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La 20° edición se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo próximo en el Predio Ferial y Autódromo San Nicolás.

    San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El juvenil futbolista de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el máximo reconocimiento de los periodistas deportivos de San Nicolás

    San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño
    La presión fiscal cayó al 56,3%, el registro más bajo de los últimos siete años.

    Menos presión fiscal: el campo paga la menor carga en siete años

    La jornada tendrá lugar este viernes, de 18.00 a 20.00, en el auditorio del Hospital Privado.

    San Pedro: El Instituto SADIV presenta sus carreras educativas 2026 con una charla informativa abierta

    Soledad Aita con la Estrella Dorada y Helena Arbeleche con la Plateada, junto a autoridades de la AAP.

    Soledad Aita se quedó con la Estrella Dorada en la Fiesta de la Asociación Atlética

    Zarcam acordó la participación en el Parque Fotovoltaico Zárate

    Zárate: Zarcam acordó su participación en el Parque Fotovoltaico