San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

Valente Pierani fue consagrado con el Plumi de Oro en una nueva edición de los Premios Plumi, el máximo reconocimiento que otorgan los periodistas deportivos de San Nicolás, en una noche cargada de emoción, homenajes y celebraciones a los deportistas más destacados de la temporada.
Valente Pierani, figura del fútbol y orgullo local
El futbolista juvenil de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el galardón más importante de la noche, coronando un año de crecimiento deportivo y proyección nacional que lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol argentino.
Gala histórica de los Premios Plumi en San Nicolás
La ceremonia se desarrolló en el auditorio de la Iglesia Dios es Amor y llevó el nombre “Higinio Yacopetti”, en homenaje al reconocido periodista nicoleño. Familiares del homenajeado participaron del acto, que contó con el apoyo de destacadas empresas e instituciones locales.
Todos los premios y reconocimientos de la noche
La Copa Más Shipping fue para la fisicoculturista Pamela Ghelfi, campeona mundial en Las Vegas, mientras que Ema Barbotto ganó el Plumi de la Gente. Además, se entregaron distinciones en más de 30 disciplinas y reconocimientos especiales a clubes, atletas y dirigentes del deporte regional.
Todos los ganadores
Ajedrez: Valentín Lagar
Atletismo: Renata Dentis
Automovilismo: Claudio Muciachio
Básquet: Genaro Calcaterra
Bochas: Oscar Salgado
Boxeo: Kevin Mosconi
Ciclismo: Santiago Gruñeiro
Paradeporte: Adolfo Berdún
Fisicoculturismo: Matías Méndez
Fútbol masculino: Nicolás Dormisch
Fútbol local femenino: Daniela Rocco
Fútbol profesional: Valente Pierani
Futsal: Diego Pérez
Gimnasia: Manuel Sánchez
Golf: Nicanor Raminger
Handball: Jenifer Geoghegan
Hockey s/Césped: Brisa Gianetti
Karate: Eros Latapy
Kickboxing / MMA: Selene Taboada
Mountain Bike: Sebastián Sánchez
Natación: Galo Sívori
Pádel: Samai Silpituca
Patín artístico: Macarena Martínez
Remo: Cristian Llover/Renzo Ferrari
Rugby: Juan Brogliatti
Taekwondo: Celina Ríos
Tenis: Felipe Goñi
Tenis de mesa: Sebastián Maggi
Tiro: Ariel Paniagua/Claudio Milutinovich
Tiro con Arco: Eduardo Torresi
Triatlón: Cecilia Rubianes
Vóley: Agustin Rivero.
Yachting: Joaquín Carreto
Terna Ramallo: Juan Pedro Bertoluzi (vóley)
Reconocimientos especiales
Hockey Club Regatas 1ra. División.
Hockey Club Regatas Sub-14
Centro de Educación Física N° 19 “Carlos María Díaz Bancalari”
Vóley Club Defensores Sub-12 femenino
José Defelippo (básquet)
Fútbol femenino Club Somisa
“Desafío Rosa”
Pamela Ghelfi (fisicoculturismo)
Tomás Farjat (tenis)
Marisa Martinelli/María de los Ángeles Ragolia (pádel)
Estefanía Olivera/Leonela Acosta (pádel)
Mauro Gelvez (powerlifting)
Rodolfo Sammataro y Juan Ángel Fernández (pelota paleta)
Handball juvenil masculino Club Regatas
Handball selecciones mayores femenina y masculina de Asbalnor
Andrea Garassi (atletismo)
Juan Manuel Flores (crossfit)
Básquet Regatas femenino y masculino U13
Nicolás Ferreyra (básquet)
Carolina Ferreyra (golf)
Tiziano Acosta (bochas)
Josefina Virgillito y Maive Fernández (básquet).