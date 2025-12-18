San Nicolás: Valente Pierani ganó el Plumi de Oro y fue el gran destacado del deporte nicoleño

El juvenil futbolista de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el máximo reconocimiento de los periodistas deportivos de San Nicolás El Norte

Valente Pierani fue consagrado con el Plumi de Oro en una nueva edición de los Premios Plumi, el máximo reconocimiento que otorgan los periodistas deportivos de San Nicolás, en una noche cargada de emoción, homenajes y celebraciones a los deportistas más destacados de la temporada.

Valente Pierani, figura del fútbol y orgullo local El futbolista juvenil de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina Sub 20 se quedó con el galardón más importante de la noche, coronando un año de crecimiento deportivo y proyección nacional que lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Gala histórica de los Premios Plumi en San Nicolás La ceremonia se desarrolló en el auditorio de la Iglesia Dios es Amor y llevó el nombre “Higinio Yacopetti”, en homenaje al reconocido periodista nicoleño. Familiares del homenajeado participaron del acto, que contó con el apoyo de destacadas empresas e instituciones locales.

Todos los premios y reconocimientos de la noche La Copa Más Shipping fue para la fisicoculturista Pamela Ghelfi, campeona mundial en Las Vegas, mientras que Ema Barbotto ganó el Plumi de la Gente. Además, se entregaron distinciones en más de 30 disciplinas y reconocimientos especiales a clubes, atletas y dirigentes del deporte regional.

Todos los ganadores Ajedrez: Valentín Lagar Atletismo: Renata Dentis Automovilismo: Claudio Muciachio Básquet: Genaro Calcaterra Bochas: Oscar Salgado Boxeo: Kevin Mosconi Ciclismo: Santiago Gruñeiro Paradeporte: Adolfo Berdún Fisicoculturismo: Matías Méndez Fútbol masculino: Nicolás Dormisch Fútbol local femenino: Daniela Rocco Fútbol profesional: Valente Pierani Futsal: Diego Pérez Gimnasia: Manuel Sánchez Golf: Nicanor Raminger Handball: Jenifer Geoghegan Hockey s/Césped: Brisa Gianetti Karate: Eros Latapy Kickboxing / MMA: Selene Taboada Mountain Bike: Sebastián Sánchez Natación: Galo Sívori Pádel: Samai Silpituca Patín artístico: Macarena Martínez Remo: Cristian Llover/Renzo Ferrari Rugby: Juan Brogliatti Taekwondo: Celina Ríos Tenis: Felipe Goñi Tenis de mesa: Sebastián Maggi Tiro: Ariel Paniagua/Claudio Milutinovich Tiro con Arco: Eduardo Torresi Triatlón: Cecilia Rubianes Vóley: Agustin Rivero. Yachting: Joaquín Carreto Terna Ramallo: Juan Pedro Bertoluzi (vóley) Reconocimientos especiales Hockey Club Regatas 1ra. División. Hockey Club Regatas Sub-14 Centro de Educación Física N° 19 “Carlos María Díaz Bancalari” Vóley Club Defensores Sub-12 femenino José Defelippo (básquet) Fútbol femenino Club Somisa “Desafío Rosa” Pamela Ghelfi (fisicoculturismo) Tomás Farjat (tenis) Marisa Martinelli/María de los Ángeles Ragolia (pádel) Estefanía Olivera/Leonela Acosta (pádel) Mauro Gelvez (powerlifting) Rodolfo Sammataro y Juan Ángel Fernández (pelota paleta) Handball juvenil masculino Club Regatas Handball selecciones mayores femenina y masculina de Asbalnor Andrea Garassi (atletismo) Juan Manuel Flores (crossfit) Básquet Regatas femenino y masculino U13 Nicolás Ferreyra (básquet) Carolina Ferreyra (golf) Tiziano Acosta (bochas) Josefina Virgillito y Maive Fernández (básquet).

