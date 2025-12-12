viernes 12 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Somisa y Regatas definen esta noche al campeón del Clausura de básquetbol local

    En San Nicolás se juega el partido a las 21.00 horas, donde ambos buscarán alcanzar su undécimo título y quedar como escoltas históricos de Belgrano.

    12 de diciembre de 2025 - 17:30
    El tercer y decisivo partido de la serie final del torneo Clausura entre Somisa y Regatas se disputará esta noche desde las 21.00 en el “Socios Fundadores”.

    El Norte

    El torneo Clausura de la Primera local tendrá esta noche a su nuevo campeón cuando, desde las 21.00, Somisa y Regatas se midan en el tercer y decisivo partido de la serie final en el estadio “Socios Fundadores”. Ambos llegan con una victoria por lado y con la expectativa de alcanzar su undécima consagración en la historia del básquet nicoleño.

    Regatas llega en alza tras un triunfo contundente

    Regatas forzó el duelo definitorio luego de imponerse el miércoles por un sólido 98 a 79, en un partido donde mostró intensidad, efectividad y una defensa que desactivó los circuitos ofensivos de Somisa. La serie había comenzado con ventaja para los somiseros, que en “La Ribera” se habían quedado con el primer juego por 77 a 68.

    La reacción del Náutico no solo equilibró el cruce, sino que reavivó la expectativa de volver a celebrar un título local después de más de un año. El equipo llega con confianza y con el impulso anímico de su reciente rendimiento colectivo.

    Somisa buscará revalidar su bicampeonato

    A pesar de la caída del miércoles, Somisa continúa siendo el bicampeón vigente de la categoría y el máximo referente de los últimos torneos locales. Su derrota no solo significó el final del invicto en el Clausura, sino también un llamado de atención en lo táctico y físico para el compromiso decisivo de esta noche.

    El conjunto somisero intentará recuperar su intensidad defensiva, volver a controlar el ritmo del juego y potenciar a sus figuras para sostener la hegemonía reciente. Con una estructura sólida y experiencia en definiciones, llega decidido a retomar el protagonismo que mostró en gran parte del certamen.

    Un campeón que dejará huella en la historia del básquet nicoleño

    El ganador de la serie alcanzará su undécima estrella en la Primera local, ubicándose como el segundo club más laureado del básquet de San Nicolás. Ese lugar de privilegio tiene hasta hoy a Belgrano como líder histórico con veintitrés títulos, relegando a Somisa y Regatas a un pelotón que podría romperse esta noche.

    Más allá de la rivalidad deportiva, la final representa la consolidación de dos proyectos que han sabido sostenerse con base en jugadores formados en la ciudad y un trabajo dirigencial continuo. El “Socios Fundadores” será el escenario de una definición que promete intensidad, ambiente caliente y un cierre acorde a la paridad mostrada en toda la temporada.

