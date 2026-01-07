miércoles 07 de enero de 2026
    • San Nicolás: Santiago Passaglia resaltó los espacios públicos como eje de encuentro y prioridad de gestión

    El intendente de San Nicolás subrayó que plazas y parques fortalecen la vida comunitaria y son una demanda central de los barrios.

    7 de enero de 2026 - 09:34
    En su mensaje, Passaglia remarcó que las plazas y parques no son obras menores, sino ámbitos clave para la convivencia social.

    En su mensaje, Passaglia remarcó que las plazas y parques no son obras menores, sino ámbitos clave para la convivencia social.

    Opinando San Nicolás

    A través de un video difundido en redes sociales, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , volvió a poner en valor los espacios públicos y los definió como lugares esenciales para el encuentro, la recreación y la vida familiar, reafirmando que su desarrollo ocupa un lugar central dentro de la gestión municipal.

    Espacios públicos como lugares de encuentro familiar

    En su mensaje, Passaglia remarcó que las plazas y parques no son obras menores, sino ámbitos clave para la convivencia social. “Los espacios públicos de calidad son una prioridad”, afirmó, al destacar que allí las familias se reúnen, los chicos juegan y los vecinos construyen vínculos cotidianos.

    Plazas y parques, una demanda constante en los barrios

    El jefe comunal señaló que, en cada recorrida barrial, los vecinos consultan cuándo llegará una nueva plaza o la renovación de un espacio verde. Esa expectativa, explicó, refuerza la importancia que estos lugares tienen en la vida diaria y en el sentido de pertenencia de cada comunidad.

    Gestión municipal y puesta en valor del espacio público

    Desde el Municipio destacaron que en los últimos años se avanzó en la creación de nuevas plazas y parques, además de la recuperación de predios abandonados. Estas intervenciones forman parte de una política sostenida orientada a mejorar la calidad de vida y consolidar espacios públicos accesibles y cuidados.

