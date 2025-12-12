San Nicolás: Prefectura intensifica controles de alcoholemia y narcolemia en las aguas nicoleñas

Prefectura Naval Argentina reforzó los operativos de fiscalización en la región. Los controles se realizan frente a las costas de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y otras localidades de la región, con especial atención en embarcaciones deportivas y motos de agua. Google

En plena previa de la temporada estival, Prefectura Naval Argentina incrementó los controles en el Paraná para ordenar la navegación recreativa y deportiva. Los operativos se concentran en San Nicolás, Ramallo y ciudades vecinas, con fiscalizaciones que incluyen test de alcoholemia y narcolemia, documentación vigente y capacidad autorizada de cada embarcación.

Refuerzo de controles en los principales puntos del Paraná La fuerza federal desplegó un operativo ampliado en un corredor fluvial de alta actividad, con atención especial sobre embarcaciones deportivas y motos de agua. Los patrullajes se realizan frente a San Nicolás, Ramallo, San Pedro y otras localidades de la región, donde se incrementó el movimiento a partir del inicio de actividades recreativas.

Alcoholemia, narcolemia y documentación obligatoria para navegar Prefectura confirmó que todos los conductores deben someterse a pruebas de alcoholemia y narcolemia, además de presentar documentación reglamentaria. La medida responde a la Ordenanza Nº 3-11 (Disposición 9/2011), que fija límites de alcohol de 500 mg/l para embarcaciones a motor y 200 mg/l para motos de agua y artefactos similares.

Multas, sanciones y medidas preventivas en el corredor fluvial Negarse a los test constituye una falta y habilita a la fuerza a impedir la continuidad de la navegación. En casos positivos o de negativa, solo puede partir un conductor en condiciones psicofísicas normales. Las multas van desde 100 hasta 20 mil Unidades de Multa, lo que actualmente equivale a valores entre $22.100 y $4.420.000.

