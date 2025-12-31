miércoles 31 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Más allá del acero, Ternium fortaleció educación, cultura y deporte durante 2025

    Obras en escuelas, becas, voluntariado, eventos culturales y deportivos en San Nicolás, un año clave del programa de Relaciones con la Comunidad de Ternium.

    31 de diciembre de 2025 - 16:20
    En 2025, el eje dedicado a la educación concretó, de la mano del programa Gen Técnico Roberto Rocca, una nueva obra en la Escuela Técnica N° 6 de San Nicolás.

    En 2025, el eje dedicado a la educación concretó, de la mano del programa Gen Técnico Roberto Rocca, una nueva obra en la Escuela Técnica N° 6 de San Nicolás.

    El Norte
    Durante 2025, Ternium Argentina profundizó su vínculo con la comunidad de San Nicolás y localidades vecinas mediante una agenda integral de acciones educativas, culturales, deportivas y sociales. Obras en escuelas, programas de voluntariado, becas, eventos masivos y espacios de diálogo consolidaron una estrategia sostenida que puso a las instituciones y organizaciones locales en el centro de su trabajo territorial.

    Educación técnica y primaria: inversión y oportunidades reales

    Uno de los ejes centrales fue la educación. A través del programa Gen Técnico Roberto Rocca, se inauguraron nuevas obras en la Escuela de Educación Técnica N° 6 de San Nicolás, con la creación de tres laboratorios de Electrónica, salas renovadas y equipamiento de última generación, tras una inversión de 377 mil dólares. Además, 184 estudiantes realizaron prácticas profesionalizantes en Planta General Savio y otros 155 obtuvieron certificaciones internacionales en automatización 4.0 junto a la UTN San Nicolás y Festo. El compromiso educativo se extendió al nivel primario con Extra Clase Roberto Rocca, beneficiando a casi 200 chicos y chicas durante el año.

    Voluntariado, cultura y patrimonio local

    El Programa Voluntarios en Acción tuvo sus ediciones 23° y 24° en la Escuela Primaria N° 32 de Villa Riccio y la N° 38 de San Nicolás, donde más de 300 voluntarios por jornada renovaron por completo los espacios escolares. En paralelo, Cultura Ternium colmó el Teatro San Nicolás y el Anfiteatro con propuestas artísticas a beneficio de instituciones, impulsó el Festival de Cine Latinoamericano y fortaleció el Proyecto Fototeca San Nicolás, que ya reúne más de 24.000 archivos históricos y continúa sumando material a través de clubes locales.

    Deporte, diálogo y proyectos que transforman

    El deporte volvió a ser un punto de encuentro con la 21° edición de la 10K Ternium, que agotó cupos y convocó a más de 4.100 atletas, y con los Torneos Intercolegiales que reunieron a más de 7.000 estudiantes. A esto se sumaron instancias de diálogo institucional, capacitaciones y la convocatoria “Proyectos que Transforman la Comunidad”, desarrollada junto al Municipio, que premió iniciativas educativas, sociales y culturales de alto impacto. El cierre del año incluyó encuentros con periodistas y la comunidad encabezados por Martín Berardi, presidente de la compañía, reafirmando el compromiso de Ternium con el desarrollo local.

