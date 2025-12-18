jueves 18 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Expoagro 2026 ya está en marcha, más de 700 empresas confirmadas y una edición histórica

    La muestra más grande de Latinoamérica celebrará sus 20 años del 10 al 13 de marzo en San Nicolás, con todos los espacios vendidos.

    18 de diciembre de 2025 - 11:28
    La 20° edición se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo próximo en el Predio Ferial y Autódromo San Nicolás.

    La 20° edición se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo próximo en el Predio Ferial y Autódromo San Nicolás.

    El Norte

    Expoagro 2026 ya comienza a tomar forma y promete una edición histórica. Del 10 al 13 de marzo, el predio ferial y autódromo de San Nicolás volverá a convertirse en el epicentro del agro argentino, en el marco de los 20 años de la muestra y una participación récord de empresas.

    Expoagro 2026: una edición aniversario con récord de participación

    La vigésima edición de Expoagro, edición YPF Agro, marcará dos hitos clave: 20 años desde su creación y una década desarrollándose en el predio de San Nicolás, considerado uno de los más importantes del mundo en infraestructura para exposiciones a cielo abierto. Según confirmó Diego Abdo, gerente de Marketing y Comunicación de Expoagro, ya están confirmadas alrededor de 700 empresas y todos los espacios fueron vendidos con anticipación, lo que refleja el fuerte respaldo del sector agroindustrial.

    “Ya está todo en marcha, los cultivos sembrados y una enorme expectativa en torno a lo que será una exposición que, durante cuatro días, se transforma en el gran termómetro del año para el agro”, señaló Abdo en diálogo con EL NORTE Stream.

    San Nicolás, sede estratégica del mayor evento agroindustrial

    El predio ferial y autódromo de San Nicolás volverá a albergar a miles de visitantes nacionales e internacionales. Abdo destacó que se trata de “uno de los predios más importantes del mundo en cuanto a infraestructura para exposiciones de esta naturaleza”, lo que permite ofrecer mejores servicios, espacios renovados y una experiencia integral tanto para expositores como para el público.

    Expoagro convoca a un público altamente calificado —productores, ingenieros, asesores y veterinarios— aunque también abre sus puertas a estudiantes y a la comunidad en general. En cada edición, la muestra recibe alrededor de 200.000 visitantes, consolidándose como un punto de encuentro clave para la cadena agroindustrial.

    Negocios, financiamiento y tecnología: los ejes de la muestra

    Expoagro se posiciona como un ámbito de negocios cien por ciento, con un rol central del sistema financiero. Para 2026 ya hay 11 bancos confirmados, que facilitan el vínculo entre empresas y productores mediante líneas de crédito especiales y condiciones diferenciales, conocidas como el “precio Expoagro”.

    Además, la exposición ofrecerá una agenda cargada de actividades: charlas con disertantes destacados, jornadas de contratistas rurales, encuentros de jóvenes en conjunto con la UNNOBA y el tradicional tecnódromo, donde se exhibe tecnología de última generación. Una combinación de innovación, financiamiento y conocimiento que refuerza el perfil estratégico de Expoagro como la gran vidriera del futuro del campo argentino.

    Temas
