miércoles 31 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: El Consejo Escolar definió los menús para las Escuelas abiertas en verano

    El Consejo Escolar de San Nicolás confirmó los menús de desayuno y almuerzo para Escuelas Abiertas en Verano, que ya cuenta con 600 preinscriptos.

    31 de diciembre de 2025 - 13:30
    El presidente del Consejo Escolar San Nicolás, Eber Riera, envió a las escuelas sedes de nuestro distrito el detalle de los menús seleccionados para garantizar a los estudiantes tanto el desayuno como el almuerzo los días que concurren a las actividades.

    Google-ilustrativa

    A pocos días del inicio del programa bonaerense Escuelas Abiertas en Verano, el Consejo Escolar de San Nicolás envió a las escuelas sede el detalle de los menús que se brindarán a los estudiantes. El esquema contempla desayuno y almuerzo diarios para garantizar una alimentación equilibrada durante las actividades.

    Menús confirmados para Escuelas Abiertas en Verano

    Según explicó el presidente del Consejo Escolar, Eber Riera, los desayunos incluirán leche con cacao o mate cocido, facturas, pan con dulce de leche y frutas. En tanto, los almuerzos estarán organizados por día, con propuestas como milanesas con ensalada, fideos con pollo, salpicón de arroz, carne al horno con puré y estofado, siempre acompañados con fruta.

    Cuántos chicos participarán del programa en San Nicolás

    De acuerdo a datos de Jefatura Distrital, actualmente hay unos 600 estudiantes preinscriptos. Sin embargo, desde el Consejo Escolar estiman que, una vez iniciado el programa, la asistencia real podría ascender a entre 1000 y 1200 chicos, ya que la inscripción continúa abierta en las 17 escuelas sede del distrito.

    Fechas, horarios y sedes del programa

    Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 8 a 12, a partir del lunes 5 de enero y hasta el 30 del mismo mes. El programa está destinado a niños y adolescentes de escuelas públicas, incluyendo Educación Especial. Las actividades acuáticas se realizarán dos veces por semana en cuatro espejos de agua confirmados, mientras que las sedes administrativas funcionan en distintos establecimientos educativos de la ciudad.

