San Nicolás: Desgarrador reclamo de justicia por Thiago Cruz, el adolescente asesinado en barrio Las Viñas

El joven de 17 años murió producto de un disparo de escopeta que recibió el sábado cuando caminaba frente a un campo de barrio Las Viñas.

El crimen de Thiago Cruz, un adolescente de 17 años asesinado de un disparo de escopeta en barrio Las Viñas, de San Nicolás , generó una profunda conmoción. Su madre y su abuelo relataron cómo ocurrió el ataque y reclamaron justicia , al tiempo que defendieron la memoria de un joven descripto como bueno, solidario y trabajador.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

Thiago volvía el sábado por la noche a la vivienda de su madre junto a dos primos de 13 y 16 años, tras una reunión familiar. Para evitar el barro caminaron por una vereda lindera a un campo del barrio Las Viñas. Cerca de las 21, desde detrás del alambrado del predio, se escuchó el primer disparo de escopeta.

Según el relato familiar, el primo menor logró arrojarse al suelo y sufrió solo un roce, pero los perdigones impactaron por la espalda en Thiago. Aun herido, intentó correr hacia su casa, ubicada a unas cinco cuadras. Un primo lo cargó cuando ya no podía avanzar. El adolescente falleció horas después en el Hospital San Felipe, mientras era intervenido quirúrgicamente.

María del Rosario, madre de Thiago, expresó su indignación por versiones que insinuaban que los jóvenes realizaban alguna acción indebida. “Mi hijo no estaba haciendo nada malo. Venían caminando y jugando con una linterna. Les dispararon sin mediar palabra”, afirmó.

La mujer aseguró que el atacante “tiró a matar” y que la intervención de un vecino evitó una tragedia aún mayor. “Solo queremos justicia. Thiago era inocente, no merecía esto”, sostuvo, al recordar que su hijo era cuidadoso, buen estudiante y muy querido por sus amigos.

Quién era Thiago y la causa judicial en marcha

La familia describió a Thiago como un joven callado, generoso y responsable. Había realizado un curso de barbería, trabajaba los fines de semana y proyectaba seguir estudiando. “Tenía sueños, quería progresar y ganarse lo suyo”, señaló su abuelo Jorge Cruz, quien también pidió que el acusado “no recupere la libertad”.

Por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego se encuentra detenido e imputado Nazareno Godoy, de 27 años, sereno del campo frente al cual ocurrió el hecho. Vecinos señalaron antecedentes de conductas violentas y disparos previos. La investigación judicial continúa mientras la familia exige justicia por Thiago Cruz.