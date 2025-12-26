viernes 26 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Desgarrador reclamo de justicia por Thiago Cruz, el adolescente asesinado en barrio Las Viñas

    Thiago Cruz, de 17 años, murió en San Nicolás tras recibir un disparo de escopeta cuando regresaba a su casa con dos primos.

    26 de diciembre de 2025 - 14:21
    El joven de 17 años murió producto de un disparo de escopeta que recibió el sábado cuando caminaba frente a un campo de barrio Las Viñas.

    El joven de 17 años murió producto de un disparo de escopeta que recibió el sábado cuando caminaba frente a un campo de barrio Las Viñas.

    El Norte

    El crimen de Thiago Cruz, un adolescente de 17 años asesinado de un disparo de escopeta en barrio Las Viñas, de San Nicolás, generó una profunda conmoción. Su madre y su abuelo relataron cómo ocurrió el ataque y reclamaron justicia, al tiempo que defendieron la memoria de un joven descripto como bueno, solidario y trabajador.

    Lee además
    Se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con impacto previsto durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre.

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado
    Concluyó la última etapa de la puesta en valor de la grúa Ganz, una pieza histórica que forma parte de la identidad del Puerto San Nicolás.

    San Nicolás: Finalizó la restauración de la grúa Ganz, patrimonio industrial del Puerto

    Un ataque fatal cuando regresaba a su casa

    Thiago volvía el sábado por la noche a la vivienda de su madre junto a dos primos de 13 y 16 años, tras una reunión familiar. Para evitar el barro caminaron por una vereda lindera a un campo del barrio Las Viñas. Cerca de las 21, desde detrás del alambrado del predio, se escuchó el primer disparo de escopeta.

    Según el relato familiar, el primo menor logró arrojarse al suelo y sufrió solo un roce, pero los perdigones impactaron por la espalda en Thiago. Aun herido, intentó correr hacia su casa, ubicada a unas cinco cuadras. Un primo lo cargó cuando ya no podía avanzar. El adolescente falleció horas después en el Hospital San Felipe, mientras era intervenido quirúrgicamente.

    El dolor de la madre y el pedido de verdad

    María del Rosario, madre de Thiago, expresó su indignación por versiones que insinuaban que los jóvenes realizaban alguna acción indebida. “Mi hijo no estaba haciendo nada malo. Venían caminando y jugando con una linterna. Les dispararon sin mediar palabra”, afirmó.

    La mujer aseguró que el atacante “tiró a matar” y que la intervención de un vecino evitó una tragedia aún mayor. “Solo queremos justicia. Thiago era inocente, no merecía esto”, sostuvo, al recordar que su hijo era cuidadoso, buen estudiante y muy querido por sus amigos.

    Quién era Thiago y la causa judicial en marcha

    La familia describió a Thiago como un joven callado, generoso y responsable. Había realizado un curso de barbería, trabajaba los fines de semana y proyectaba seguir estudiando. “Tenía sueños, quería progresar y ganarse lo suyo”, señaló su abuelo Jorge Cruz, quien también pidió que el acusado “no recupere la libertad”.

    Por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego se encuentra detenido e imputado Nazareno Godoy, de 27 años, sereno del campo frente al cual ocurrió el hecho. Vecinos señalaron antecedentes de conductas violentas y disparos previos. La investigación judicial continúa mientras la familia exige justicia por Thiago Cruz.

    Temas
    Seguí leyendo

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    San Nicolás: Finalizó la restauración de la grúa Ganz, patrimonio industrial del Puerto

    Recibió el alta médica Paola Espíndola, la joven de San Nicolás atacada en Italia

    Obra privada paralizada en San Nicolás: más yuyos que ladrillos en el barrio Tierra del Sol

    Navidad en Pergamino: intensa actividad litúrgica en los templos de la ciudad

    A pleno el centro de San Nicolás por las compras de navidad de último momento

    Fútbol San Nicolás: Somisa se consagró campeón en sexta división tras vencer a Regatas Azul por 1 a 0

    San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llenaron de magia el Teatro y alegraron a cientos de chicos

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

    Torneo Regional Federal Amateur: Regatas de San Nicolás eliminó a San Martín por penales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con impacto previsto durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre.

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Abandonado, había sido adoptado pro el barrio. Tras una operación, no soportó los cohetes y murió .

    San Pedro: Adiós a Ciro, el perrito del barrio de Lavalle y 11 de Septiembre que no soportó la pirotecnia
    La pelea entre las dos mujeres sólo interpeló a dos jóvenes que intervinieron para separalas.

    Pelea entre dos mujeres en pleno microcentro generó tensión en la víspera de Nochebuena

    Se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con impacto previsto durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre.

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    Daniel Pagliarulo se fue de la casa tras una discusión y les envió mensajes preocupantes a sus seres queridos.

    Averiguación de paradero: un hombre se fue de la casa y les dejó un mensaje preocupante a los familiares

    Avatar: Fuego y Cenizas se proyecta por estos días en Cinema Pergamino.
    Entretenimiento

    Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, la trilogía hizo historia en el cine mundial