sábado 09 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Justicia Federal investiga a la Clínica Centro por presunto fraude millonario al PAMI

    El juez Villafuerte Ruzo formalizó la causa contra sus directivos por cobrar prestaciones médicas que nunca se realizaron. Hay 28 casos testigo pero los investigadores creen que el fraude podría ser mucho mayor.

    9 de mayo de 2026 - 09:42
    Clinica Centro de calle Pueyrredon

    Clinica Centro de calle Pueyrredon

    Google Maps

    La Justicia Federal abrió una investigación contra directivos de la Clínica Centro S.A., ubicada en calle Pueyrredón 840, por presunto fraude al PAMI. La causa, que quedó formalmente impulsada ante el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo, acreditó hasta el momento 28 casos testigo de prestaciones médicas inexistentes facturadas a la obra social de jubilados. Los investigadores advierten que podría tratarse apenas de la punta del iceberg.

    Qué se investiga y contra quiénes

    La investigación apunta al presidente de la institución, al director médico y a un profesional vinculado al establecimiento. Según surge de las actuaciones, la clínica habría cobrado al PAMI internaciones, estudios y consultas médicas de pacientes que nunca pisaron el edificio. La maniobra habría quedado al descubierto tras los allanamientos realizados por la Policía Federal y el análisis de la documentación secuestrada durante los procedimientos.

    El juez Villafuerte Ruzo aceptó la formalización de la investigación y dispuso medidas cautelares concretas contra los imputados: prohibición de salida del país para cada uno de los involucrados y caución real de 10 millones de pesos por persona.

    Una causa que podría crecer

    Los 28 casos testigo identificados hasta ahora son, según los investigadores, una muestra representativa de una maniobra que podría tener una escala considerablemente mayor. El análisis de la documentación incautada durante los allanamientos continúa, y se espera que en las próximas semanas el número de prestaciones fraudulentas detectadas aumente de manera significativa.

    El PAMI, obra social que cubre a más de cinco millones de jubilados y pensionados en todo el país, es históricamente uno de los organismos más afectados por este tipo de maniobras, en las que prestadores facturan servicios inexistentes o sobrevalúan los que sí prestan. La dimensión final del fraude todavía está siendo determinada por la Justicia.

    Fuente: Diario el Norte de San Nicolás

    Temas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde su implementación, las tallarinadas de la Granja San Camilo han sido ampliamente convocantes.

    Regresa la tallarinada solidaria a beneficio de la Granja San Camilo
    El Remate Solidario del Taller Protegido volverá así a reunir trabajo, compromiso y comunidad.

    Todo listo para una nueva edición del Remate Solidario en el Taller Protegido Pergamino

    El proyecto para incorporar una nueva línea provincial de transporte que conecte distintas ciudades del norte bonaerense continúa avanzando y genera expectativas en Ramallo, especialmente por el impacto que podría tener en la conectividad regional y en la vida cotidiana de cientos de vecinos que necesitan trasladarse por cuestiones laborales, educativas, médicas y administrativas.

    Nueva línea de transporte provincial podría conectar Ramallo con Rosario y ciudades del norte bonaerense

    Mariano Cúneo Libarona presentó la apelación en el Juzgado Correccional 2 de los Tribunales de Pergamino.

    Mariano Cúneo Libarona apeló la sentencia al médico condenado por estafar al hermano y otros colegas

    Durante la inspección, se constató que el vehículo trasladaba gran cantidad de bultos y mercadería en los pasillos, obstruyendo la circulación interna y afectando las condiciones mínimas de evacuación ante una eventual emergencia.

    CNRT secuestró en San Pedro un micro ilegal que viajaba con mercadería en los pasillos