La Justicia Federal investiga a la Clínica Centro por presunto fraude millonario al PAMI

Clinica Centro de calle Pueyrredon Google Maps

La Justicia Federal abrió una investigación contra directivos de la Clínica Centro S.A., ubicada en calle Pueyrredón 840, por presunto fraude al PAMI. La causa, que quedó formalmente impulsada ante el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo, acreditó hasta el momento 28 casos testigo de prestaciones médicas inexistentes facturadas a la obra social de jubilados. Los investigadores advierten que podría tratarse apenas de la punta del iceberg.

Qué se investiga y contra quiénes La investigación apunta al presidente de la institución, al director médico y a un profesional vinculado al establecimiento. Según surge de las actuaciones, la clínica habría cobrado al PAMI internaciones, estudios y consultas médicas de pacientes que nunca pisaron el edificio. La maniobra habría quedado al descubierto tras los allanamientos realizados por la Policía Federal y el análisis de la documentación secuestrada durante los procedimientos.

El juez Villafuerte Ruzo aceptó la formalización de la investigación y dispuso medidas cautelares concretas contra los imputados: prohibición de salida del país para cada uno de los involucrados y caución real de 10 millones de pesos por persona.

Una causa que podría crecer Los 28 casos testigo identificados hasta ahora son, según los investigadores, una muestra representativa de una maniobra que podría tener una escala considerablemente mayor. El análisis de la documentación incautada durante los allanamientos continúa, y se espera que en las próximas semanas el número de prestaciones fraudulentas detectadas aumente de manera significativa.

El PAMI, obra social que cubre a más de cinco millones de jubilados y pensionados en todo el país, es históricamente uno de los organismos más afectados por este tipo de maniobras, en las que prestadores facturan servicios inexistentes o sobrevalúan los que sí prestan. La dimensión final del fraude todavía está siendo determinada por la Justicia. Fuente: Diario el Norte de San Nicolás

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