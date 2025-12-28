domingo 28 de diciembre de 2025
    • Nuevos robos y vandalismos en escuelas especiales suman indicios sobre sospechosos residentes en la zona

    Robaron y vandalizaron los edificios escolares de la Escuela Especial 502 y el CFI 1 y las sospechas apuntan a personas residentes en las cercanías.

    28 de diciembre de 2025 - 12:04
    En la mañana de este domingo, autoridades de la Escuela Especial 502 y del Centro de Formación Integral Nº 1 (CFI 1) descubrieron un nuevo episodio de robo y vandalismo que afectó a ambos establecimientos educativos ubicados en las inmediaciones de la avenida Presidente Perón y el Arroyo Pergamino, una zona que ya viene siendo escenario de reiterados hechos delictivos.

    Los delincuentes robaron y vandalizaron las instalaciones de la cocina del establecimiento educativo.

    Robaron alimentos de los alumnos y provocaron daños en el Centro de Formación Integral por quinta vez
    Vecinos de Costa Pobre denunciaron un grave conflicto generado tras la remoción de un tramo de la calle Traverso, único acceso directo al área donde se ubican sus viviendas.

    Ramallo: Fuerte queja vecinal por la remoción del único acceso en Costa Pobre

    Los daños registrados generaron profunda preocupación en la comunidad educativa, especialmente en el CFI 1, una institución que brinda capacitación en oficios a adolescentes y jóvenes con discapacidad. Allí, los delincuentes volvieron a violentar aberturas, puertas y accesos, profundizando un deterioro edilicio que se acumula tras al menos cinco robos y actos vandálicos ocurridos en los últimos días.

    Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Pergamino, el titular del área, Ignacio Doddi, se hizo presente en ambos edificios escolares y mantuvo reuniones con las directoras de las instituciones afectadas. Según explicó el funcionario, en varios de los episodios el daño ocasionado supera ampliamente el valor de los elementos sustraídos, lo que refuerza la hipótesis de vandalismo reiterado.

    Sexto episodio delictivo en el CFI

    En el caso del CFI 1, los autores del hecho se llevaron un teléfono celular, además de provocar destrozos significativos en puertas y accesos. En la Escuela Especial 502, en tanto, también sustrajeron un celular y mercadería, aunque el edificio cuenta con sensores de alarma y cámaras de seguridad instalados por el Municipio el año pasado, lo que permitió que el sistema se activara durante el hecho.

    Pese a estas medidas preventivas, los ataques se repitieron, lo que alimenta serias sospechas sobre la autoría de personas que residen en las inmediaciones. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación policial y judicial y a la gestión municipal, se trataría de individuos que ya fueron detenidos el año pasado por una seguidilla de robos cometidos en el quiosco del Parque Municipal General San Martín, ubicado frente a los establecimientos educativos.

    En ámbitos oficiales no se descarta que los hechos estén vinculados a personas , presumiblemente residentes en las cercanías, con antecedentes penales, que ha pasado en reiteradas oportunidades por dependencias policiales.

    Durante la jornada también se hicieron presentes autoridades del Consejo Escolar, encabezadas por su presidente Mariano Bocanera, junto a la Inspectora de Educación, quienes recorrieron los edificios afectados y tomaron conocimiento de los daños ocasionados. Desde esos organismos manifestaron su acompañamiento a las comunidades educativas y reclamaron respuestas urgentes para proteger instituciones que cumplen un rol social clave.

    Los nuevos hechos vuelven a encender la alarma sobre la inseguridad que afecta a establecimientos educativos vulnerables, donde cada robo no solo implica pérdidas materiales, sino también un impacto directo sobre la continuidad de los proyectos pedagógicos y la contención de estudiantes con discapacidad.

    Robaron alimentos de los alumnos y provocaron daños en el Centro de Formación Integral por quinta vez

    Ramallo: Fuerte queja vecinal por la remoción del único acceso en Costa Pobre

