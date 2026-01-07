Río Paraná en San Nicolás supera los 2 metros y registra su nivel más alto en un año

El río Paraná en San Nicolás inició 2026 con un aumento sostenido de su caudal, alcanzando este 6 de enero los 2,04 metros, su nivel más alto en el último año. Prefectura Naval Argentina confirmó la medición en el Puerto local y el Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que la tendencia ascendente continúe en los próximos días.
Río Paraná supera los 2 metros en San Nicolás
Los registros diarios de Prefectura Naval muestran que el río inició el año en 1,74 metros y llegó a 2,20 metros el 4 de enero. Durante todo 2025, el Paraná no había superado los 2 metros, manteniéndose por debajo de los niveles de alerta y evacuación fijados en 4,20 y 5 metros respectivamente.
Pronóstico del INA y tendencia de crecimiento
El Instituto Nacional del Agua anticipa que el nivel del río en San Nicolás seguirá aumentando en los próximos días. Según el pronóstico a cuatro días, el caudal podría superar los 2,25 metros para el 9 de enero, tomando como base datos del Servicio Meteorológico Nacional y del Servicio de Hidrografía Naval.
Monitoreo y referencias oficiales
Las autoridades locales destacan que todas las mediciones se realizan en la escala oficial del Puerto de San Nicolás. Este seguimiento diario permite evaluar la evolución del río y preparar posibles acciones preventivas si la tendencia de crecimiento continúa.