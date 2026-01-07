Río Paraná en San Nicolás supera los 2 metros y registra su nivel más alto en un año

El río Paraná en San Nicolás inició 2026 con una tendencia de crecimiento sostenida. Según los registros oficiales de Prefectura Naval Argentina en el Puerto local, el nivel comenzó el año en 1,74 metros y continuó subiendo hasta alcanzar 2,20 metros el pasado 4 de enero. En todo 2025 el caudal no había superado los 2 metros. El Norte

El río Paraná en San Nicolás inició 2026 con un aumento sostenido de su caudal, alcanzando este 6 de enero los 2,04 metros, su nivel más alto en el último año. Prefectura Naval Argentina confirmó la medición en el Puerto local y el Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que la tendencia ascendente continúe en los próximos días.

Río Paraná supera los 2 metros en San Nicolás Los registros diarios de Prefectura Naval muestran que el río inició el año en 1,74 metros y llegó a 2,20 metros el 4 de enero. Durante todo 2025, el Paraná no había superado los 2 metros, manteniéndose por debajo de los niveles de alerta y evacuación fijados en 4,20 y 5 metros respectivamente.

Pronóstico del INA y tendencia de crecimiento El Instituto Nacional del Agua anticipa que el nivel del río en San Nicolás seguirá aumentando en los próximos días. Según el pronóstico a cuatro días, el caudal podría superar los 2,25 metros para el 9 de enero, tomando como base datos del Servicio Meteorológico Nacional y del Servicio de Hidrografía Naval.

Monitoreo y referencias oficiales Las autoridades locales destacan que todas las mediciones se realizan en la escala oficial del Puerto de San Nicolás. Este seguimiento diario permite evaluar la evolución del río y preparar posibles acciones preventivas si la tendencia de crecimiento continúa.

Compartí esta nota en redes sociales:





