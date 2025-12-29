lunes 29 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: Reconocimiento a municipales por años de servicio y comienzo de la jubilación

    La ceremonia se llevó a cabo este lunes a la mañana en el patio de la Municipalidad de Pergamino y fue encabezada por el intendente Javier Martínez.

    29 de diciembre de 2025 - 15:07
    El intendente Javier Martínez encabezó el acto en la Municipalidad de Pergamino.

    Este lunes, en el patio de la Municipalidad de Pergamino, se llevó a cabo un acto de entrega de certificados y presentes a trabajadores municipales que cumplieron 25 y 30 años de servicio en el Gobierno local, así como a quienes iniciaron el proceso de jubilación.

    Lee además
    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable
    El alerta emitido por el SMN no solo incluye a Pergamino, sino también a varias ciudades del norte bonaerense.

    Pergamino en llamas: se viene una seguidilla de días con calor extremo

    La actividad tuvo como objetivo reconocer la trayectoria, la vocación y el compromiso sostenido a lo largo de los años por parte del personal municipal, destacando el valor del trabajo cotidiano realizado desde cada área en beneficio de la comunidad.

    El reconocimiento del intendente javier Martínez

    Durante el encuentro el Intendente puso de relieve que la labor desarrollada por los trabajadores municipales está orientada al servicio de los vecinos, más allá de gestiones o espacios políticos, y que el esfuerzo colectivo ha permitido avanzar en la construcción de una ciudad más ordenada, limpia, inclusiva y con mayor calidad de vida.

    Asimismo, remarcó la importancia del sentido de pertenencia y del compromiso de quienes integran el Municipio, entendiendo al Estado local como un equipo de trabajo que cumple un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo de Pergamino.

    El acto concluyó con la entrega de certificados y obsequios a los agentes reconocidos, en un marco de agradecimiento y puesta en valor de los años de servicio dedicados al Municipio.

    En la Municipalidad de Pergamino 25 y 30 años de servicio

    A continuación se detalla el listado de quienes cumplieron 25 y 30 años de servicio en diferentes áreas de la Municipalidad: Vilches Carlos Fabián (30 años); Barceló Alejandra (30 años); Albuerne Fabián (30 años); Querehilac Sebastián (25 años); Villagra Juan Marcelo (25 años); García Parra Andrea (25 años); Piatti Darío (25 años); Artero Miguel (25 años); Fretes Cristian Edgardo (25 años); Giaccone Lorena Gisel (25 años); Escalera Héctor (25 años); Sayal Sergio (25 años).

    Quienes accedieron a la jubilación

    A continuación se detalla el listado de quienes ingresan en el proceso de la jubilación: Di Santo Silvia; Rizzuti Adriana; Daidone Olga; Ojeda Pedro; Silva José María; Ledesma Raúl; Marcachini Daniel; De Bonis Graciela; Díaz Susana Beatriz; Raimundo Darío José; Argento Juan Macelo; Paganini Gabriela Nadina; Caputi Ricardo Arturo; Nolazco Pablo José; Marlo Pedro Adrián; Otero Alejandra; Lorenzo Héctor; Musso Mauricio; Pérez Oscar; Johuston Gladys.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    Pergamino en llamas: se viene una seguidilla de días con calor extremo

    Ni + Ni - Iguales: Raimundo Nus en Fuera de Página

    Allanamientos en Pergamino: tres aprehendidos por un caso de un hombre apuñalado

    Raúl Novau: la sencillez de alguien que construyó su vida sobre el pilar de la honradez y el trabajo

    Sirio Libanés gritó campeón: alcanzó su primer título de hockey masculino

    Alcoholemia: por los graves resultados, duplicarán los operativos en Año Nuevo

    Enzo Génnero, cuando la solidaridad se vuelve acción: pescar, ayudar y devolver sonrisas

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez o la forma del infinito

    Sembrando Futuro: más de 400 jóvenes de Pergamino tendieron puentes entre la escuela y el mundo laboral

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes
    Sin filtro, Wanda Nara hablaba de su separación y disparaba contra L-Gante: “En la cama con cuatro...”.
    Entretenimiento

    Todas las separaciones de las parejas que sacudieron el año que termina

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    La baja penetración del seguro, la evolución regulatoria, la digitalización y la capacidad de adaptación a nuevos riesgos aparecen como factores clave que definirán el desempeño del sector en los próximos años.

    El seguro en América Latina enfrenta un 2026 desafiante