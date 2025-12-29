Pergamino: Reconocimiento a municipales por años de servicio y comienzo de la jubilación

Este lunes, en el patio de la Municipalidad de Pergamino , se llevó a cabo un acto de entrega de certificados y presentes a trabajadores municipales que cumplieron 25 y 30 años de servicio en el Gobierno local, así como a quienes iniciaron el proceso de jubilación.

La actividad tuvo como objetivo reconocer la trayectoria, la vocación y el compromiso sostenido a lo largo de los años por parte del personal municipal, destacando el valor del trabajo cotidiano realizado desde cada área en beneficio de la comunidad.

Durante el encuentro el Intendente puso de relieve que la labor desarrollada por los trabajadores municipales está orientada al servicio de los vecinos, más allá de gestiones o espacios políticos, y que el esfuerzo colectivo ha permitido avanzar en la construcción de una ciudad más ordenada, limpia, inclusiva y con mayor calidad de vida.

Asimismo, remarcó la importancia del sentido de pertenencia y del compromiso de quienes integran el Municipio, entendiendo al Estado local como un equipo de trabajo que cumple un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo de Pergamino.

El acto concluyó con la entrega de certificados y obsequios a los agentes reconocidos, en un marco de agradecimiento y puesta en valor de los años de servicio dedicados al Municipio.

En la Municipalidad de Pergamino 25 y 30 años de servicio

A continuación se detalla el listado de quienes cumplieron 25 y 30 años de servicio en diferentes áreas de la Municipalidad: Vilches Carlos Fabián (30 años); Barceló Alejandra (30 años); Albuerne Fabián (30 años); Querehilac Sebastián (25 años); Villagra Juan Marcelo (25 años); García Parra Andrea (25 años); Piatti Darío (25 años); Artero Miguel (25 años); Fretes Cristian Edgardo (25 años); Giaccone Lorena Gisel (25 años); Escalera Héctor (25 años); Sayal Sergio (25 años).

Quienes accedieron a la jubilación

A continuación se detalla el listado de quienes ingresan en el proceso de la jubilación: Di Santo Silvia; Rizzuti Adriana; Daidone Olga; Ojeda Pedro; Silva José María; Ledesma Raúl; Marcachini Daniel; De Bonis Graciela; Díaz Susana Beatriz; Raimundo Darío José; Argento Juan Macelo; Paganini Gabriela Nadina; Caputi Ricardo Arturo; Nolazco Pablo José; Marlo Pedro Adrián; Otero Alejandra; Lorenzo Héctor; Musso Mauricio; Pérez Oscar; Johuston Gladys.