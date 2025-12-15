Racing dio el primer paso: triunfo en Salto y ventaja para definir en casa

Racing de Pergamino dio un paso importante en su camino dentro del Torneo Regional Federal Amateur al imponerse 3 a 2 como visitante frente a Compañía de Salto , en el partido de ida de los octavos de final de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

El triunfo del domingo en el estadio “Guillermo Cepeda” le permite al Bohemio llegar con ventaja a la revancha, que se disputará en el estadio “Carlos Morales” del barrio Ameghino.

El resultado fue un golpe para Compañía, que venía atravesando un gran momento futbolístico, con goleadas en la instancia previa del Regional Amateur y en el clásico local ante Defensores. Racing mostró personalidad, eficacia en los momentos decisivos y supo aprovechar errores puntuales de su rival para quedarse con un triunfo de enorme valor.

El encuentro tuvo un arranque frenético. Apenas comenzado el partido, cuando los equipos todavía no se habían acomodado en el campo de juego, Simón Fiorito sorprendió a todos y abrió el marcador para Racing, que rápidamente se puso en ventaja. El gol obligó a Compañía a adelantar sus líneas y a asumir el protagonismo, algo que logró con el correr de los minutos.

A los 10 minutos llegó el empate del Lagarto, cuando Nicolás Colombini definió tras una gran acción individual y una corajeada de Gonzalo González, que peleó la pelota y generó la jugada del gol. Con el 1 a 1, el partido ganó en intensidad y a los 29 minutos, Alejandro Santana marcó el 2 a 1 para Compañía.

Cuando todo indicaba que el primer tiempo se cerraría con victoria local, llegó un momento clave del encuentro. A los 44 minutos, tras una jugada de pelota parada, Compañía cometió un error defensivo que fue bien aprovechado por Bruno Pautazzo, quien apareció para marcar el 2 a 2 y darle a Racing un empate psicológico justo antes del entretiempo.

En el complemento el ingreso de Sebastián Illoa le dio aire fresco al Bohemio y terminó siendo determinante. Cuando el reloj marcaba 29 minutos del segundo tiempo, Illoa concretó el 3 a 2 para Racing, un gol que terminó siendo el definitivo. Cabe señalar que el equipo de Salto no contó con futbolistas importantes como Esteban Colombini, Ignacio Colombini y Nicolás Páez, ausencias que se sintieron a lo largo del encuentro.

Se define en Pergamino

De esta manera, Racing logró el objetivo que se había planteado en la previa: conseguir un buen resultado fuera de casa para definir la serie en Pergamino. Si bien faltan 90 minutos y nada está definido, el Bohemio llegará a la revancha con ventaja y con la ilusión de sellar la clasificación ante su gente.