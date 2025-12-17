miércoles 17 de diciembre de 2025
    • El material que aísla el calor y podría transformar la arquitectura sostenible

    Este innovador "gel" invisible permite mantener la transparencia en ventanas y reducir el consumo energético en edificios.

    17 de diciembre de 2025 - 13:30
    Este avance abre la puerta a nuevas soluciones ecológicas y al diseño de espacios más confortables y eficientes.

    INFOBAE.

    Un equipo de físicos de la University of Colorado at Boulder desarrolló un aislante transparente llamado MOCHI, diseñado para mejorar la eficiencia energética en edificaciones sin sacrificar la visibilidad. Este avance, liderado por Ivan Smalyukh, responde a uno de los grandes desafíos de la construcción y la arquitectura sostenible: reducir la transferencia de calor a través de las ventanas sin bloquear la luz ni la vista, según señaló la University of Colorado at Boulder.

    Mesoporous Optically Clear Heat Insulator

    El Mesoporous Optically Clear Heat Insulator (MOCHI) se presenta en láminas o bloques delgados que pueden aplicarse al interior de cualquier ventana. MOCHI sobresale por su transparencia casi total y su durabilidad, dos características que lo diferencian de los aislantes tradicionales, habitualmente opacos y poco prácticos para ventanas.

    “Para bloquear el intercambio de calor, puedes poner mucho aislamiento en las paredes, pero las ventanas necesitan ser transparentes. Encontrar aislantes que sean transparentes es realmente un reto”, explicó Smalyukh.

    Tecnología y características únicas

    La composición de MOCHI se fundamenta en un gel de silicona con una red de poros microscópicos llenos de aire, cada uno más fino que un cabello humano. Esta estructura permite bloquear eficazmente el paso del calor y dejar pasar la luz.

    La universidad destaca que, una lámina de tan solo 5 milímetros es capaz de aislar lo suficiente como para sostener una llama sin quemar la piel.

    El secreto radica en el control preciso de las burbujas de aire, que impide que las moléculas puedan intercambiar energía con facilidad. “No tienen oportunidad de chocar libremente entre sí e intercambiar energía. En cambio, chocan contra las paredes de los poros”, explicó Smalyukh.

    El proceso de fabricación de MOCHI emplea surfactantes que forman hilos delgados en una solución líquida, a los que posteriormente se adhieren moléculas de silicona. Tras varios pasos, los surfactantes se sustituyen por aire, generando una red de tubos microscópicos rellenos de aire que componen más del 90% del volumen.

    Esta estructura permite que MOCHI refleje solo el 0,2% de la luz incidente, ofreciendo una transparencia superior a la de otros aislantes convencionales.

    Perspectivas de impacto y aplicaciones futuras

    El impacto potencial de MOCHI en la eficiencia energética de los edificios es considerable. Actualmente, cerca del 40% del consumo energético mundial proviene de las edificaciones, en gran parte por la pérdida y ganancia de calor en las ventanas.

    Smalyukh recalcó la importancia de mantener temperaturas interiores confortables sin despilfarrar recursos: “No importa cuáles sean las temperaturas exteriores, queremos que las personas puedan tener temperaturas agradables en el interior sin tener que malgastar energía”.

    Más allá de su uso como aislante para ventanas, los investigadores anticipan aplicaciones para captar calor solar y transformarlo en energía económica y sostenible. “Incluso en días algo nublados, se podría aprovechar mucha energía y usarla para calentar el agua o el interior de los edificios”, señaló Smalyukh.

    Por ahora, la producción de MOCHI solo se realiza en laboratorio a través de un proceso laborioso, lo que limita su disponibilidad comercial. Sin embargo, los materiales utilizados resultan económicos y el equipo confía en lograr una fabricación a gran escala en el futuro.

    La University of Colorado at Boulder considera que este desarrollo, impulsado también por Abram Fluckiger, Eldho Abraham, Taewoo Lee, Shakshi Bhardwaj y otros colaboradores, significa un avance relevante en la búsqueda de soluciones sostenibles. Las perspectivas para MOCHI son tan prometedoras como la claridad que aporta a las ventanas que protege.

    Fuente: Infobae.

