Crece la mudanza de pólizas de seguros contra todo riesgo a sólo responsabilidad civil

La tendencia de cambiar o directamente no pagarlo se ha incrementado en los últimos meses. "Esto genera un peligro muy grande para el que conduce sin seguro”, sostienen las aseguradoras.

Por el incremento en el valor de las primas, cada vez más propietarios de vehículos optan por contratar pólizas de menor prestaciones para sus seguros , incluso, pasando de un “todo riesgo” a un “responsabilidad civil”. Es decir, del más caro al más barato.

En Argentina, contar con un seguro para autos es obligatorio según la legislación. Este requisito, establecido en el artículo 68 de la Ley de Tránsito N° 24.449, busca proteger tanto a los conductores como a terceros en caso de accidentes, robos o daños. No obstante, el aumento de las primas llevó a que muchos asegurados opten por, incluso, circular sin ningún tipo de seguro.

Esto genera un peligro para quienes conducen, como así también para los transeúntes, ya que, al sufrir un accidente, el conductor sin seguro debe cubrir todos los costos asociados, incluyendo reparaciones, indemnizaciones y gastos médicos. Esto hace más difícil poder resolver cualquier tipo de inconveniente que se genera por un siniestro.

Algunas aseguradoras manifestaron ver una clara “baja de las pólizas". "Tenemos clientes que, para pagar menos, cambian de seguro por uno mucho más económico. Del que, denominados Todo Riesgo, pasan a un Responsabilidad Civil, que es el obligatorio por Ley”, aseguran.

“La tendencia de cambiar o directamente no pagarlo se ha incrementado desde hace unos meses. Esto genera un peligro muy grande para el que maneja sin seguro, para el otro vehículo o ciudadano con el que chocas. Además de las multas que se deben pagar si te hacen un control y no contás con el seguro correspondiente”, agregaron.

Teniendo en cuenta lo descripto anteriormente, algunos también atinaron a cambiar por el seguro más costoso. Esto debido a que, en caso de que la otra persona no cuente con un seguro, el cliente puede estar tranquilo de que se le va a realizar la reparación correspondiente.

