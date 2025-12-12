Todo listo para la Fiesta del Deporte: este sábado se entrega el Círculo de Oro

La edición 2024 de la Fiesta del Deporte, un evento que marcó el inicio de la unificación de las dos grandes tradiciones del deporte pergaminense.

Este sábado, Pergamino volverá a reunirse en una de las celebraciones más representativas de su identidad colectiva: la Fiesta del Deporte , un encuentro que reconoce el trabajo, el esfuerzo y la pasión de quienes, desde distintas disciplinas, mantienen viva la tradición deportiva de la ciudad.

La ceremonia comenzará a las 19:00 en Gaia , en el Parque Belgrano, donde se entregarán 40 distinciones entre los Círculo de Plata y premios especiales; y el prestigioso Círculo de Oro , que coronará al deportista del año.

La edición 2025 se presenta como una continuidad fortalecida del proceso iniciado el año pasado, cuando se unificaron las dos celebraciones con más historia del deporte local: los premios de LA OPINION , vigentes entre 1970 y 2019; y la fiesta organizada desde 2002 por el Círculo de Periodistas Deportivos “Ramón Raimundo” . Esta convergencia permitió recuperar lo mejor de ambas tradiciones para dar lugar a un evento único, más amplio y alineado con el presente del deporte pergaminense.

El Círculo de Oro es, desde su creación, el broche de oro de cada edición. Su primera ganadora fue la tenista Paola Suárez, en 2002. Desde entonces, el premio ha distinguido trayectorias y temporadas notables: Daniel Bilós (2003), Walter Storani (2004), el plantel de Juventud por su ascenso al Torneo Argentino A (2005), Leandro Masieri (2006), Augusto Fernández (2007), Tomás Zanzottera (2008), la Selección Sub 17 de básquet de Pergamino (2009), el plantel de Douglas Haig con ascensos históricos en 2010 y 2012, Hernán García (2011), Gustavo Bassi (2013), Mateo Bolívar (2014), Anahí Sánchez (2015), Alfonso Domenech y Mauricio Selva (2016), el U17 de Argentino (2017), el plantel de básquet de Gimnasia y Esgrima (2018), nuevamente Domenech (2019), Joaquín Debeljuh Taruselli (2020), Julia Riera (2021), Brenda Bernard (2022), Riera junto al atleta paralímpico Alexis Chávez (2023) y, en 2024, otra vez Alfonso Domenech, tras coronarse campeón en el TN Clase 3 y obtener su pase al Turismo Carretera.

Esa extensa nómina no sólo da cuenta del talento local, sino también de la diversidad de deportes que encuentran en Pergamino un espacio fértil para crecer, consolidar proyectos y formar deportistas capaces de destacarse en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Fiesta, reflejo de la comunidad

La unificación de las dos fiestas históricas en 2024 marcó un verdadero punto de inflexión. Por primera vez, las instituciones organizadoras apostaron por un evento que trascendiera lo protocolar y se transformara en un encuentro comunitario. La respuesta del público y el acompañamiento de clubes, asociaciones y deportistas confirmaron que la ciudad estaba lista para un formato más grande, más inclusivo y más representativo.

Este sábado, esa apuesta se renueva. En un contexto social donde el deporte vuelve a recuperar centralidad -como herramienta de inclusión, de salud, de pertenencia y de identidad-, la Fiesta del Deporte busca poner en valor no sólo las consagraciones, sino también los procesos que sostienen a cada logro: los entrenamientos diarios, el rol de las familias, el trabajo silencioso de los cuerpos técnicos, la contención de los clubes y el compromiso de las instituciones.

Una ceremonia para compartir

La edición 2025 ofrecerá, además de la entrega de premios, un ágape especialmente preparado para los deportistas invitados, un espacio para el encuentro y la charla, y un sunset para quienes quieran continuar la celebración una vez finalizada la ceremonia central.

También se anuncia la proyección de material audiovisual en pantalla LED, que permitirá repasar la trayectoria de los premiados y dimensionar el impacto de cada historia en la comunidad deportiva. Este recurso ya se incorporó en ediciones anteriores y contribuye a darle a la fiesta un tono más cercano, emotivo y participativo. Tampoco faltarán los premios especiales, pensados para reconocer aportes extraordinarios, desempeños destacados o trayectorias vinculadas al desarrollo del deporte local.

Expectativa por el "Oro"

El suspenso -como siempre- estará puesto en el final: el anuncio del Círculo de Oro. Más allá de quién resulte ganador, la distinción se ha convertido con el paso de los años en un espejo que refleja el presente deportivo de Pergamino y su capacidad para producir talentos de gran nivel.

Sin embargo, la verdadera esencia de la celebración radica en otra cosa: en el encuentro de una comunidad que crece, se multiplica y lleva con orgullo el nombre de Pergamino a distintos escenarios del país y del mundo. Cada premiado es una historia, un esfuerzo silencioso y un motivo más para sentir orgullo por Pergamino. Y la Fiesta del Deporte vuelve a recordarlo: el deporte es también una forma de identidad colectiva. Este sábado, la ciudad volverá a celebrarlo.