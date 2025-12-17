miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes

    Batalló de igual a igual ante el puntero de la Conferencia Sur, pero la jerarquía del Cervecero se impuso en el cierre para llevarse el triunfo por 81 a 78.

    17 de diciembre de 2025 - 08:28
    Shepherd a punto de volcarla: fue el máximo anotador de Pergamino Básquet con 23 puntos.

    Shepherd a punto de volcarla: fue el máximo anotador de Pergamino Básquet con 23 puntos.

    JAVIER MENGONI

    Lee además
    Pergamino Básquet quiere cerrar el año logrando su quinto triunfo en la temporada.

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes
    Pergamino Básquet intentará ante Gimnasia lograr su primer festejo de visitante.

    Pergamino Básquet quiere dar el golpe en La Plata ante Gimnasia

    Pergamino Básquet se despidió del 2025 con una derrota ante Quilmes de Mar del Plata, el puntero de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, con 10 triunfos y solo 2 derrotas. En un encuentro parejo, disputado en la noche de este martes en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, la experiencia y jerarquía del Cervecero hicieron que se quede con el triunfo por 81 a 78.

    El primer cuarto fue muy equilibrado y ambos equipos anotaban con facilidad. Por el lado de Pergamino, Lucas Mohnen fue el arma principal con un par de triples y Quilmes dañó de la mano de Tomás Nally. Al finalizar los primeros 10 minutos el tablero favorecía al local 21-20.

    Ya en el segundo período, el equipo de la ciudad se mostró superior a Quilmes gracias a la intensidad que aportó la defensa en zona, a la cual el equipo marplatense no le encontró la vuelta. Dos libres en el final del cuarto le permitieron al dueño de casa sacar la mayor ventaja del partido 45 a 33.

    Partido cerrado hasta el final

    A la vuelta del entretiempo, Quilmes salió decidido a dar vuelta la historia. Un parcial de 8-0 obligó a Federico Díaz a pedir minuto. Con el correr del cuarto el trámite se emparejó y poco a poco el Cervecero fue achicando la diferencia, para llegar al último cuarto 58-57.

    Los últimos 10 minutos prometían ser infartantes, y no decepcionaron. Dos triples seguidos de Pergamino Básquet levantaron al estadio y le permitieron escaparse por cinco puntos (66-61) a falta de 7m. 05s. A partir de ahí el partido se volvió gol por gol, pero a falta de 4m. 30s. una bomba de Pablo Alderete adelantó a Quilmes 70-69.

    Con ese envión anímico, el equipo marplatense aprovechó para ponerse arriba por cuatro puntos (75-71) a falta de 3 minutos. Sin embargo dos anotaciones de Emanual Shepherd empataron el partido. Ante la paridad llegó el minuto del entrenador del Cervecero. A falta de 56 segundos, un triple de Mohnen adelantó a Pergamino por un punto (78-77). Sin embargo dos libres del extranjero Darry Moore y Pablo Alderete inclinaron la balanza para Quilmes, que tuvo la fortuna de que el equipo de la ciudad erró dos triples consecutivos para igualar el resultado en el cierre del partido.

    Los jugadores más destacados en Pergamino Básquet fueron el canadiense Shepherd con 23 puntos y 8 rebotes; y Lucas Mohnen, que anotó 18 puntos y capturó 7 rebotes. Mientras que por el lado de Quilmes, Juan Esteban de la Fuente fue el máximo anotador con 23 y Pablo Alderete aportó 14 puntos (10 fueron en el último cuarto).

    Pergamino vuelve a jugar el 8 de enero

    Ahora la Liga Argentina entra en un breve receso por las fiestas, donde el cuerpo técnico y los jugadores de Pergamino Básquet tendrán la oportunidad de resetear y preparar la segunda parte de la temporada. El equipo de la ciudad, que acumula un récord de 4 triunfos y 9 derrotas, volverá a jugar el 8 de enero en Entre Ríos ante Rocamora.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet cierra el año ante el puntero Quilmes

    Pergamino Básquet quiere dar el golpe en La Plata ante Gimnasia

    Pergamino Básquet sufrió una ajustada derrota en casa ante Central Entrerriano

    Pergamino Básquet busca otra alegría en casa ante Central Entrerriano

    Pergamino Básquet lo aguantó y triunfó en casa ante Rocamora

    Pergamino Básquet recibe a Rocamora tras la caída en Rosario

    Helena Arbeleche cerró el año con doble oro y récords en el Campeonato República

    Arrecifes, la cuna de campeones, tendrá otra edición de la Fiesta Provincial del Automovilismo

    Federico Ferrari, figura y campeón por tercera vez del Abierto Argentino de Pato

    Racing dio el primer paso: triunfo en Salto y ventaja para definir en casa

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Helena Arbeleche fue la dueña de los 100 y 200 metros pecho en el Campeonato República.

    Helena Arbeleche cerró el año con doble oro y récords en el Campeonato República

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde muy joven Enrique Shaw tuvo el propósito de avanzar en el camino de la santidad. Su vida fue testimonio de virtudes cristianas.

    El empresario argentino Enrique Shaw a un paso de su beatificación
    Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

    Ramallo reabre el Museo Hércules Rabagliati y cierra el año de talleres municipales

    La sobre exposición solar provoca un daño acumulativo en la salud de la piel.
    Salud y bienestar

    Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

    La tendencia de cambiar o directamente no pagarlo se ha incrementado en los últimos meses. Esto genera un peligro muy grande para el que conduce sin seguro”, sostienen las aseguradoras.

    Crece la mudanza de pólizas de seguros contra todo riesgo a sólo responsabilidad civil

    Este avance abre la puerta a nuevas soluciones ecológicas y al diseño de espacios más confortables y eficientes.

    El material que aísla el calor y podría transformar la arquitectura sostenible