Pergamino Básquet cerró el año con una ajustada derrota ante Quilmes

Pergamino Básquet se despidió del 2025 con una derrota ante Quilmes de Mar del Plata , el puntero de la Conferencia Sur de la Liga Argentina , con 10 triunfos y solo 2 derrotas. En un encuentro parejo, disputado en la noche de este martes en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, la experiencia y jerarquía del Cervecero hicieron que se quede con el triunfo por 81 a 78.

El primer cuarto fue muy equilibrado y ambos equipos anotaban con facilidad. Por el lado de Pergamino , Lucas Mohnen fue el arma principal con un par de triples y Quilmes dañó de la mano de Tomás Nally. Al finalizar los primeros 10 minutos el tablero favorecía al local 21-20.

Ya en el segundo período, el equipo de la ciudad se mostró superior a Quilmes gracias a la intensidad que aportó la defensa en zona, a la cual el equipo marplatense no le encontró la vuelta. Dos libres en el final del cuarto le permitieron al dueño de casa sacar la mayor ventaja del partido 45 a 33.

Partido cerrado hasta el final

A la vuelta del entretiempo, Quilmes salió decidido a dar vuelta la historia. Un parcial de 8-0 obligó a Federico Díaz a pedir minuto. Con el correr del cuarto el trámite se emparejó y poco a poco el Cervecero fue achicando la diferencia, para llegar al último cuarto 58-57.

Los últimos 10 minutos prometían ser infartantes, y no decepcionaron. Dos triples seguidos de Pergamino Básquet levantaron al estadio y le permitieron escaparse por cinco puntos (66-61) a falta de 7m. 05s. A partir de ahí el partido se volvió gol por gol, pero a falta de 4m. 30s. una bomba de Pablo Alderete adelantó a Quilmes 70-69.

Con ese envión anímico, el equipo marplatense aprovechó para ponerse arriba por cuatro puntos (75-71) a falta de 3 minutos. Sin embargo dos anotaciones de Emanual Shepherd empataron el partido. Ante la paridad llegó el minuto del entrenador del Cervecero. A falta de 56 segundos, un triple de Mohnen adelantó a Pergamino por un punto (78-77). Sin embargo dos libres del extranjero Darry Moore y Pablo Alderete inclinaron la balanza para Quilmes, que tuvo la fortuna de que el equipo de la ciudad erró dos triples consecutivos para igualar el resultado en el cierre del partido.

Los jugadores más destacados en Pergamino Básquet fueron el canadiense Shepherd con 23 puntos y 8 rebotes; y Lucas Mohnen, que anotó 18 puntos y capturó 7 rebotes. Mientras que por el lado de Quilmes, Juan Esteban de la Fuente fue el máximo anotador con 23 y Pablo Alderete aportó 14 puntos (10 fueron en el último cuarto).

Pergamino vuelve a jugar el 8 de enero

Ahora la Liga Argentina entra en un breve receso por las fiestas, donde el cuerpo técnico y los jugadores de Pergamino Básquet tendrán la oportunidad de resetear y preparar la segunda parte de la temporada. El equipo de la ciudad, que acumula un récord de 4 triunfos y 9 derrotas, volverá a jugar el 8 de enero en Entre Ríos ante Rocamora.